ألمانيا : القبض على سوري كان منضماً للنصرة قبل وصوله إلى البلاد

ألقت الشرطة الألمانية القبض على سوري للاشتباه في صلته بالإرهاب بولاية بادن فورتمبرغ غربي البلاد.

وأعلن الادعاء العام ومكتب مكافحة الجريمة المحلي بالولاية اليوم الإثنين في شتوتغارت، أن السوري (24 عاماً) متهم بالقتال لصالح تنظيم “جبهة النصرة” قبل فراره إلى ألمانيا.

وبحسب البيانات، كان يقيم المتهم في نزل للاجئين بالقرب من مدينة بوبلينغ.

وأكد محققون أنه لا توجد حالياً أي أدلة على خطط لشن هجمات محتملة في ألمانيا.

وبحسب البيانات، وصل السوري إلى ألمانيا في سبتمبر (أيلول) عام 2015.

واشتبهت السلطات في السوري بعد العثور على أحد وسائط التخزين (فلاشة) في أحد القطارات.

(DPA)

شام تايمز

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