ألمانيا : إلقاء القبض على رجل متهم بتوزيع حلوى مسممة على إحدى المدارس !

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل متهم بتوزيع حلوى مرصبان (معجون اللوز) مسممة في إحدى المدارس شمالي ألمانيا، وابتزاز سلسلة متاجر للحصول على ثلاثة ملايين يورو.

وأعلن متحدث باسم الشرطة الاثنين أنه تم القبض على الرجل البالغ من العمر 38 عاماً، والشهير في وسائل الإعلام الألمانية باسم “مبتز حلوى المرصبان”، ليلة الأحد/ الاثنين في منزل بوسط مدينة كيل شمالي ألمانيا.

ويواجه الرجل تهمة توزيع حلوى مسممة في إحدى المدارس بالمدينة الأسبوع الماضي، والتهديد بتكرار الأمر في مدارس أخرى في حال عدم دفع سلسلة متاجر “كوب” أموال له.

وقال الخبراء الذين فحصوا حلوى المرصبان التي وزعها المتهم على الأطفال إنها تحتوي على مواد ليست مهددة للحياة، لكنها قد تسبب العديد من المشكلات الصحية. ومن المقرر أن تدلي الشرطة بمزيد من البيانات عن التحقيقات خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

(DPA-DW)

شام تايمز

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