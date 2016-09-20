حاول استعادة هاتفه .. صيني تعلق يده في المرحاض ليلة كاملة

استُدعي رجال الإطفاء بالصين في ساعة مبكرة من الصباح لإنقاذ رجل علقت يده في المرحاض طوال الليل، عندما حاول استعادة هاتفه وهو تحت تأثير الكحول.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه توجه إلى المرحاض في منزله بمدينة هويتشو في مقاطعة غواندنغ الصينية حوالي الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، وذلك بعد أن تناول عدة أكواب من المشروبات الكحولية.

وبينما كان الرجل يحاول أن يقضي حاجته، سقط منه الهاتف في المرحاض، وحاول أن يستعيده، لكن يده علقت داخل المرحاض، وظل كذلك حتى الساعة 6:20 صباحاً عند وصول رجال الإطفاء لإنقاذه، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

ووفقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، كان الرجل وحيداً في المنزل لدى وقوع الحادثة، ولم يحضر أحد لإنقاذه على الرغم من صراخه المتواصل، إلى أن سمعه أحد الجيران حوالي الساعة 5:00 صباحاً، ومرت أكثر من ساعة إلى أن أدرك الجيران ما حدث للرجل واتصلوا بفرق الإطفاء.

ولدى وصول المنقذين كانت يد الرجل منتفخة، ولم يكن بالإمكان إخراجها من المرحاض إلا بتحطيمه، وعلى الرغم من تحريره بعد عدة ساعات، إلا أن الهاتف الذي كان سبباً بما حدث لم يُعثر له على أثر.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes