جزيرة يعاني كل سكانها من عمى الألوان .. ما السبب؟

في المحيط الهادئ، وضمن سلسلة الجزر التي تشكل جمهورية ميكرونيزيا المتحدة (شمال بابوا غينيا الجديدة)، تقع جزيرة بينغيلاب. ما يميز هذه الجزيرة أمر واحد، وهو أن أغلب سكانها يعانون من عمى الألوان، فيرون الدنيا باللونين الأبيض والأسود فقط.

ورغم أنّ الكثير من سكّان العالم يعانون من مستوى معيّن في مستوى رؤية الألوان، إلا أنّ سكان هذه الجزيرة يعانون من عمى تام، فيعجزون عن رؤية أي لون.

وفي عام 1780 ضرب تسونامي الجزيرة قتل كل سكانها باستثناء 20 شخصاً بينهم الملك، الذي على ما يبدو كان هو أول من يعاني من هذه المشكلة، ونقلها إلى باقي السكان عبر السنوات، بحسب العربي الجديد.

ونتيجة لذلك مثلاً يعجز الصيادون عن الخروج إلى صيد السمك خلال النهار، بسبب عدم قدرتهم على تحمل ضوء الشمس، ويخرجون في الليل فقط، أي بعد غياب الشمس.

شام تايمز

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