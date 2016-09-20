لجنة أممية لجرائم الحرب بالأمم المتحدة تطالب بالسماح لها مقابلة اللاجئين السوريين

طالبت لجنة أممية شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الدول الاوروبية بالسماح لها بلقاء المزيد من اللاجئين السوريين الذي وصلوا إلى هذه الدول مؤخراً، بهدف توثيق الانتهاكات الجديدة التي تحصل في سوريا.

ونقلت “رويترز” عن باولو بينيرو رئيس اللجنة في جنيف، قوله “نناشد دولاً داخل أوروبا تستضيف لاجئين سوريين وصلوا حديثاً أن تمنحنا حق الدخول وتذلل أي عقبات تعترض عملنا”.

وتابع بينيرو قائلاً: “الوقت مسألة حاسمة هنا، خاصة إذا ما كان للجنة أن تواصل إعداد تقارير مدعومة بالوثائق عن الوضع الحالي في البلاد وليس مجرد تقارير ذات طبيعة تاريخية”.

وقالت اللجنة هذا الشهر إن لديها قاعدة بيانات تضم نحو خمسة آلاف مقابلة مفصلة ومعلومات يجري تبادل بعضها مع سلطات قضائية في دول تسعى لمحاكمة مواطنيها الذين حاربوا كمقاتلين أجانب في سوريا.

وطالبت اللجنة مرارا القوى الكبرى بإحالة الملف السوري لممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وشًكلت اللجنة المستقلة قبل خمس سنوات، وتقول إنها وضعت قائمة سرية لأسماء مشتبه بهم من كل أطراف الصراع يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

شام تايمز

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