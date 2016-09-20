مجموعة “دعم سوريا” تجتمع بنيويورك اليوم الثلاثاء .. نفس الأطراف المشاركة بلقاء فيينا

أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر، يوم الاثنين، أن الاجتماع الوزاري للمجموعة الدولية لدعم سوريا سيعقد يوم 20 أيلول في نيويورك.

ونقلت وسائل إعلام عن شيفر قوله ان الأطراف المشاركة في الفعالية ستكون نفسها التي شاركت في لقاء فيينا.

وكانت مجموعة دعم سوريا اجتمعت في فيينا في ايار الماضي، برئاسة وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة، وحضور وزراء بريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا ومصر وإيران والعراق والأردن ولبنان وعمان والإمارات وقطر وتركيا والسعودية.

واضاف شيفر “تنتهي فترة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة حول الهدنة في سوريا. وذلك كان جيدا قيام موسكو وواشنطن بدعوة المشاركين بمجموعة دعم سوريا للتحدث غدا في نيويورك”.

وانتهت هدنة أعلن الجيش النظامي عن تطبيقها لمدة 7 ايام، منتصف ليل الأحد الاثنين، في اعقاب اتفاق روسي امريكي على احلال هدنة في سوريا.

من جانبه, أعلن شتيفان زايبرت ممثل الحكومة الألمانية أن بلاده تدعو كل أطراف النزاع الى التمسك بالهدنة التي تم التوصل إليها.

وقال زايبرت “يؤسفنا وصول أنباء تفيد بأن النظام في سوريا لا يرغب باستمرار الهدنة التي يمكن أن تسمح بتقديم المساعدات الإنسانية”.

واتهم زايبرت سلطات النظام في سوريا، بفرض قيود على نقل المساعدات الإنسانية، ودعا روسيا إلى الضغط على السلطات السورية لكي يتغير الوضع في هذا المجال.

وكانت الأمم المتحدة، أكدت أن قافلتي مساعدات تضم كل منها 20 شاحنة، لا تزال عالقة في تركيا ولم تتمكن من الدخول لشرق حلب، بعد ان حملت سابقا النظام السوري مسؤولية عدم ايصال المساعدات لعدم منح التصاريح اللازمة.

وكانت روسيا وامريكا اتفقتا على إحلال هدنة في سوريا بدءاً من 12 ايلول, تستمر لـ 48 ساعة، على أن يتم تمديدها خمسة أيام أخرى. وتشمل المرحلة التالية البدء بالتنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم “داعش” وجبهة “فتح الشام”. وذلك بالتزامن مع تعليق نشاط الطيران السوري فيها.

شام تايمز

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