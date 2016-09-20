العفو الدولية: قنبلة أمريكية الصنع استُخدمت في الهجوم على مستشفى لمنظمة أطباء بلا حدود باليمن

لندن ـ “شام تايمز”: افادت منظمة العفو الدولية أن قنبلة أمريكية الصنع استُخدمت في الهجوم على مستشفى تديره منظمة أطباء بلاد حدود في اليمن الشهر الماضي، ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا ودولاً أخرى للتوقف عن بيع الأسلحة التي يمكن أن تستُخدم في النزاع الدائر هناك.

ولقي 11 شخصاً مصرعهم وأُصيب 19 آخرين بجروح بالهجوم على مستشفى أطباء بلا حدود يوم الخامس عشر من آب/أغسطس الماضي.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إنها استشارت خبراء مستقلين وخلصوا إلى أن القنبلة التي استهدفت المستشفى تنتمي إلى سلسلة “بايفواي” المصنّعة في الولايات المتحدة وتتماز بإصابة أهدافها بدقة متناهية.

واضافت أن قصف مستشفى عبس الريفي هو الهجوم الرابع من نوعه في غضون 10 أشهر على منشأة تديرها منظمة أطباء بلاد حدود في اليمن، وأدى إلى ايقاف المنظمة نشاطها الطبي في شمال البلاد.

وقال فيليب لوثر مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “أي هجوم على المنشآت الطبية هو امتهان للإنسانية. وهذا القصف هو أحدث حلقة في سلسلة قاتمة من الهجمات على المستشفيات والعيادات من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، ويبرز مرة أخرى الحاجة الماسة لفرض حظر شامل على جميع الأسلحة التي يمكن استخدامها من قبل أي طرف من الطرفين المتحاربين في اليمن، ولفتح تحقيق دولي بهدف تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات غير المشروعة إلى العدالة”

وطالب لوثر الدول التي تزود التحالف العربي بالأسلحة، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى “استخدام نفوذها للضغط على أعضائه من أجل الوفاء بالتزاماتهم الدولية، والتحقيق في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الإنساني الدولي، ودعم إنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة”.

شام تايمز

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