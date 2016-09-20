شرطة مقاطعة بريطانية تنشر دوريات مسلحة رداً على تهديدات ارهابية غير مسبوقة

لندن ـ “شام تايمز”: اعلنت شرطة مقاطعة كنت البريطانية أنها ستنشر دوريات مسلحة روتينية لحماية المواقع الهامة، رداً على تهديدات ارهابية غير مسبوقة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن متحدث باسم شرطة كنت أن الدوريات المسلحة ستنتشر بشكل روتيني في كاتدرائية كانتربوري وميناء دوفر ومركز بلو ووتر للتسوق ومواقع هامة أخرى في المقاطعة.

وشدد المتحدث على أن نشر شرطة مسلحة “يأتي في أعقاب الهجمات الأخيرة في أوروبا وليس رداً على معلومات استخباراتية محددة، ويُعد وسيلة للردع والاستجابة الفورية لأي حالة طارئة”.

وكانت بريطانيا نشرت مؤخراً جنوداً من قواتها الخاصة في شوارع مدنها الرئيسية في اطار عملية سرية للتعامل مع خطر وقوع هجوم ارهابي على غرار هجوم مدينة نيس الفرنسية، لحماية مراكز التسوق وغيرها من الأهداف المحتملة لتنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش).

كما وضعت أيضاً المئات من جنود قواتها المسلحة في حالة تأهب لدعم الشرطة في حال وقوع هجوم ارهابي وحماية مواقع المرافق العامة وعزل المناطق التي تستهدفها الهجمات الارهابية.

وتضع بريطانيا التحذير الأمني من وقوع هجوم ارهابي عند درجة شديد حالياً، ما يعني أن الهجوم هو احتمال قوي على سلم من خمس درجات أدناها منخفض وأعلاها حاد.

شام تايمز

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