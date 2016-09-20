حجاب في البيت الأبيض الشهر المقبل : اتفاق وقف اطلاق النار بسوريا لم يطبق من الأساس .. هيئة المفاوضات لم تطلع على أي تفاصيل بشأن الاتفاق الروسي الأمريكي حتى الآن

علم أن المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض الدكتور رياض حجاب، سيزور واشنطن الشهر المقبل للقاء المسؤولين الأمريكان في البيت الأبيض.

ونقلت مصادر خاصة أن عدداً من اعضاء الهيئة العليا من مدنيين وعسكريين سيرافقون الدكتور حجاب في زيارته، للوقوف على آخر المستنجدات بخصوص الاتفاق الروسي الأمريكي الذي اعتبرته المصادر “منهاراً تماماً” بعد الخروقات الذي تعرض لها، خاصة فيما يتعلق بالهدنة المفترضة، او بدخول المساعدات التي ما زالت معلقة حتى اللحظة، بسبب منع قوات النظام دخولها إلى المناطق المحاصرة دون تفتيش.

وكان الدكتور حجاب التقى في وقت مبكر اليوم فريدريكا موغريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، التي أكدت “دعم الاتحاد للرؤية التي قدمتها الهيئة العليا للمفاوضات في لندن، معربة عن قلقها بشأن “تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا”.

وكان حجاب أكد في لقائه مع موغريني على “ضرورة إيقاف المجتمع الدولي لعملية التهجير والتغيير الديمغرافي التي يقودها الأسد وحلفاؤه في سوريا”،

مؤكداً أنه “لا مكان لبشار الأسد منذ بداية المرحلة الانتقالية، وأن هيئة المفاوضات لم تطلع على أي تفاصيل بشأن الاتفاق الروسي الأمريكي حتى الآن”.

رياض حجاب: اتفاق وقف “اطلاق النار” في سوريا “لم يطبق” من الأساس

واعلن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب, يوم الاثنين, ان اتفاق وقف “اطلاق النار” في سوريا “لم ينفذ من الاساس”, وذلك بعد اعلان الجيش النظامي عن انتهاء مفعول سريان التهدنة في البلاد, وتبادل التهم بينه وبين المعارضة حول عدم الالتزام بهذا الاتفاق.

ونقلت وكالات انباء عن حجاب قوله, في مؤتمر صحفي, عقدته الدول الداعمة للمعارضة بمشاركة وفد الهيئة، في نيويورك, انه “لم يكن هناك وقف لإطلاق النار من الأساس… كي نتمكن من تقييم فشله أو نجاحه”.

وجاء ذلك بعد اعلان الجيش النظامي عن انتهاء مفعول سريان نظام الهدنة في سوريا, رغم اعلان واشنطن ان اتفاق وقف النار لا يزال مستمرا, لكنه “هش”.

وكان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في سوريا أول ايام عيد الاضحى ,يوم الاثنين الماضي, تنفيذاً لاتفاق أميركي روسي في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”.

وحول وثيقة المعارضة السورية لحل الازمة السورية, اشار حجاب الى ان “رؤية الائتلاف المعارض لحل الأزمة تتضمن خروج كل المقاتلين الأجانب من سوريا”.

واضاف حجاب ان “عملية الانتقال السياسي في سوريا تتضمن المحافظة على مؤسسات الدولة”.

وكانت المعارضة السورية طرحت مؤخرا خطة كاملة للوصول إلى سوريا “موحدة حرة وديمقراطية”، على حد تعبيرها , حيث تبدأ المرحلة الانتقالية “برحيل الأسد وكل متورط بالجرائم”.

وتنص رؤية المعارضة حول الحل في سوريا، على ان عملية الانتقال السياسي في سوريا تتكون من 3 مراحل أساسية تنطلق بعملية تفاوضية تستمر 6 أشهر، , يواكبها وقف كامل لإطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية لأي منطقة.

وتتضمن الخطة تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تدير البلاد لمدة 18 شهرا يرحل خلالها الأسد, ثم يتم إجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف أممي

وانطلق, في وقت سابق اليوم, اجتماع وزاري في نيويورك بدعوة من السعودية, بحضور رياض حجاب, وشارك في المؤتمر ممثلون عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى السعودية وقطر.

شام تايمز

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