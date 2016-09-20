حظر رجل بريطاني من الاقتراب من اسطبلات الخيل لممارسته الجنس مع حصان

لندن ـ “شام تايمز”: قضت محكمة بريطانية بحظر رجل في السادسة والثلاثين من العمر من الاقتراب من اسطبلات الخيل، بعد اعترافه بممارسة الجنس مع حصان.

وقالت صحيفة (ديلي ستار) إن شين ترافورد أقر بجرم إيلاج عضوه التناسي في مؤخرة الحيوان، وتصوير فعله الجنسي الخسيس بكاميرا هاتفه المحمول.

واضافت أن محكمة الصلح بمدينة بلاكبورن استمعت إلى أن شين كان تلقى تحذيراً لارتكابه جريمة جنسية مشابهة مع حصان خلال فترة مراهقته، وقررت اخلاء سبيله بكفالة شريطة عدم اقترابه من اسطبلات الخيل.

وكانت الشرطة البريطانية عثرت على شريط فيديو لإمرأة تمارس الجنس مع أخطبوط حي حين فتشت منزل رجل شاذ اعتقلته، واتهمته بحيازة صور فاحشة ومثيرة للإشمئزاز حول ممارسة جنسية بين إنسان وحيوان.

كما اعتقلت الشرطة الاسترالية إمرأة بعد أن عثرت في هاتفها الذكي على شريط فيديو وهي تمارس الجنس مع كلب.

شام تايمز

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