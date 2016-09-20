أهدى زوجته.. حافلة لنقل الركاب

لندن ـ “شام تايمز”: اشترى رجل بريطاني حافلة من طابقين لنقل الركاب وقدّمها هدية رومانسية لزوجته، لتذكيرها بأول لقاء بينهما على متنها.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الطيار السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني كين مورغن التقى زوجته شيلي عام 1956، حين كانت تعمل قاطعة تذاكر على مسار الحافلة بين مدينتي غلوستر وكارديف.

واضافت أن كين البالغ من العمر الآن 82 عاماً دفع 12 ألف جنيه استرليني لشراء حافلة نقل الركاب، أي ما يعادل نحو 16 ألف دولار، وقدمها كهدية رومانسية لزوجته ويحتفظان بها الآن في مرآب خاص بالقرب من منزلهما.

ويتردد كين وشيلي على زيارة الحافلة باستمرار لأنها تذكرهما بعلاقتهما الرومانسية قبل الزواج، وكانت مسرح لقائهما الأول.

وكان كين في الثانية والعشرن من العمر وشيلي في الثامنة عشرة من العمر حين التقيا للمرة الأولى على متن الحافلة بينما كانت تقوم برحلة مسافتها 97 كيلومتراً بين مدينتي غلوستر وكارديف، وقرر لاحقاً ترك سلاح الجو البريطاني وتدرب ليكون سائق حافلة للعمل جنباً إلى جنب مع حبيبته قبل أن يتزوجا عام 1959.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes