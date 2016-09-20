كيري : اتفاق الهدنة مستمر ولكن هش .. الجيش النظامي مسؤول عما حدث بدير الزور.. الخارجية الامريكية تطالب موسكو بتفسير بيان الجيش السوري بشأن انتهاء الهدنة

اعلن وزير الخارجية الامريكي جون كيري, يوم الاثنين, ان اتفاق وقف “اطلاق النار” في سوريا لا يزال “مستمرا”, لكنه “هش”, وذلك عقب الاعلان عن انتهاء مفعول سريان التهدئة, مشيرا الى أن ممثلي الولايات المتحدة وروسيا يجتمعون في جنيف لتقييم الوضع. في سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن كيري قوله, خلال لقائه بنظيره الفاتيكاني في نيويورك, ان اتفاق الهدنة مستمر ولكن هش.. نحن بانتظار الحصول على آخر المستجدات من فريقنا المجتمع حاليا مع الروس في جنيف.”

وجاء ذلك عقب اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة عن انتهاء مفعول سريان نظام الهدنة في سوريا, متهمة “مجموعات مسلحة” بارتكاب خروقات” وشن “اعتداءات” على مناطق سكنية ومواقع عسكرية في عدة مناطق, مااستدعى قيام الجيش بالرد على ذلك في بعض الحالات.

وكان كيري شدد, في وقت سابق اليوم, على قيام روسيا بالضغط على النظام في سوريا لمراعاة نظام وقف اطلاق النار.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في سوريا أول ايام عيد الاضحى ,يوم الاثنين الماضي, تنفيذاً لاتفاق أميركي روسي في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”

وعن المساعدات الانسانية, أشار كيري الى ان “المعونة الإنسانية ينبغي أن تصل إلى ثمانية مواقع داخل سوريا الاثنين، باعتبار هذا جزء أساسي من اتفاق وقف إطلاق النار”.

وكان كيري أشار, في وقت سابق, الى أن قوافل المساعدات الإنسانية كان يجب أن تصل إلى السكان قبل عدة أيام لكنها لا تزال تراوح مكانها، محملا السلطات السورية المسؤولية الكبيرة .

وتنتظر الأمم المتحدة الإذن بتحريك قوافلها من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في حلب,وسط اتهامات للموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا الحكومة السورية بعرقلة توصيل مساعدات المنظمة الدولية إلى حلب، بسبب عدم منح التصاريح اللازمة.

وشهد الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا صعوبات في التنفيذ بعدة نقاط، وتحديداً إيصال المساعدات الى مناطق محاصرة في حلب، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الروس والامريكيان حول محاولة “التنصل” من تنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاق.

كيري: الجيش النظامي مسؤول عما حدث في دير الزور… وعلى روسيا أن تضغط على النظام للالتزام بالهدنة

حمّل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، يوم الاثنين، الجيش النظامي مسؤولية ما حدث في دير الزور، لافتاً الى انه على روسيا أن تضغط على النظام في سوريا لمراعاة نظام وقف اطلاق النار.

وقال كيري في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، انه “على الروس أن يتعاملوا بجدية أكثر مع موضوع إرغام حكومة الأسد على الالتزام بوقف النار الذي بات ساري المفعول في 12 أيلول”.

وتتبادل موسكو وواشنطن الاتهامات بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق حول الهدنة في سوريا، حيث تقول موسكو ان واشنطن لم تف بوعودها في المساعدة بفصل المعارضة عن الإرهابيين في البلاد.

وأشار كيري إلى أن قوافل المساعدات الإنسانية كان يجب أن تصل إلى السكان قبل عدة أيام لكنها لا تزال تراوح مكانها، لكن هذه السلطات تعتبر العائق الوحيد والأكبر في هذا الموضوع”.

وكانت الأمم المتحدة، أكدت أن قافلتي مساعدات تضم كل منها 20 شاحنة، لا تزال عالقة في تركيا ولم تتمكن من الدخول لشرق حلب، عقب ان حمل دي ميستورا الحكومة السورية مسؤولية عدم ايصال المساعدات للمناطق المحاصرة لعدم منح التصاريح اللازمة.

وقال كيري أن بلاده تعمل مع المعارضة السورية بهدف إرغامها على مراعاة وقف القتال، منوها بأن الاتفاقات بين روسيا والولايات المتحدة تقوم على تنفيذ خطوات محددة من قبل كل طرف تتضمن الوقف التام لإطلاق النار ونقل المساعدات الإنسانية، على حد تعبيره.

واتهم كيري الجيش النظامي بمهاجمة المناطق الخاضعة للمعارضة بذريعة قصف الإرهابيين من “جبهة فتح الشام”، “جبهة النصرة” سابقاً.

واعتبر كيري ان “انتهاك القوات السورية لوقف النار ومنعها دخول القوافل الإنسانية يعيق بدء التنسيق الكامل بين روسيا والولايات المتحدة بشكل يمنع تكرار الحوادث المريعة مثل ما جرى يوم السبت”.

وتعرضت مواقع الجيش النظامي في جبل الثردة بريف دير الزور لغارات نفذها طيران التحالف, بقيادة واشنطن, يوم السبت، وأسفرت عن مصرع اكثر من 62 جنديا واصابة اكثر من 100 اخرين, في حين اعلن الجيش الامريكي ان التحالف لم يتعمد استهداف الجيش السوري.

يشار الى ان مدة هدنة أعلن الجيش النظامي عن تطبيقها، انتهت منتصف ليل الأحد الاثنين، حيث استمرت 7 أيام، وتبادلت خلالها أطراف الصراع اتهامات بارتكاب انتهاكات.

وكانت روسيا وامريكا اتفقتا على إحلال هدنة في سوريا بدءاً من 12 ايلول, تستمر لـ 48 ساعة، على أن يتم تمديدها خمسة أيام أخرى. وتشمل المرحلة التالية البدء بالتنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم “داعش” وجبهة “فتح الشام”. وذلك بالتزامن مع تعليق نشاط الطيران السوري فيها.

قيادة الجيش تعلن انتهاء مفعول سريان الهدنة… وتتهم “مجموعات مسلحة” بعدم الالتزام بها

اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة, يوم الاثنين, عن انتهاء مفعول سريان نظام الهدنة في سوريا, بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين موسكو وواشنطن, متهمة “مجموعات مسلحة” بارتكاب خروقات” وشن “اعتداءات” على مناطق سكنية ومواقع عسكرية في عدة مناطق, مااستدعى قيام الجيش بالرد على ذلك في بعض الحالات.

واوضحت قيادة الجيش, في بيان, نشرته وكالة الانباء (سانا), ان “المجموعات المسلحة استغلت نظام التهدئة المعلن وقامت بحشد المجاميع الإرهابية ومختلف أنواع الأسلحة وإعادة تجميعها لمواصلة اعتداءاتها على المناطق السكنية والمواقع العسكرية والتحضير للقيام بعمليات إرهابية واسعة خاصة في حلب وحماة والقنيطرة”.

وكان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في سوريا أول ايام عيد الاضحى ,يوم الاثنين الماضي, تنفيذاً لاتفاق أميركي روسي في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”

وأشارت قيادة الجيش الى “الجهود التي بذلتها القوات المسلحة لتطبيق نظام التهدئة وممارستها أعلى درجات ضبط النفس في مواجهة خروقات المجموعات الإرهابية, إلا في بعض الحالات التي كانت مضطرة فيها للرد على مصادر إطلاق النيران لإسكاتها”.

وبينت القيادة العامة للجيش أن “المجموعات الإرهابية المسلحة ضربت عرض الحائط بهذا الاتفاق ولم تلتزم بتطبيق أي بند من بنوده حيث تجاوز عدد الخروقات التي ارتكبتها وتم توثيقها أكثر من 300 خرق في مختلف المناطق”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية, وثقت, يوم السبت، عدد خروقات وقف إطلاق النار المعلن في سوريا والبالغة 199 خرقا منذ بدء سريان التهدئة.

واكدت قيادة الجيش “عزمها وتصميمها على مواصلة تنفيذ مهامها الوطنية في محاربة الإرهاب لإعادة الأمن والاستقرار إلى أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وبموجب الاتفاقات الروسية الأمريكية , تستمر الهدنة السورية 48 ساعة، على أن يتم تمديدها خمسة أيام أخرى, وتشمل المرحلة التالية البدء بالتنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم “داعش” وجبهة فتح الشام , وذلك بالتزامن مع تعليق نشاط الطيران السوري فيها.

وشهد الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا صعوبات في التنفيذ بعدة نقاط، وتحديداً إيصال المساعدات الى مناطق محاصرة في حلب، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الروس والامريكيان حول محاولة “التنصل” من تنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاق.

الخارجية الامريكية تطالب موسكو بتفسير بيان الجيش السوري بشأن انتهاء الهدنة

طالبت وزارة الخارجية الامريكية, يوم الاثنين, روسيا باعطاء “تفسير” حول البيان الذي اصدره الجيش السوري بخصوص انتهاء الهدنة السورية, مؤكدة انها تعمل على “تمديد العمل باتفاق وقف الاقتتال في سوريا”.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن المتحدث باسم الخارجية الامريكية جون كيربي قوله, في بيان, “ترتيباتنا مع روسيا المسؤولة عن التزام النظام السوري.. لذا ننتظر من روسيا تفسير موقفه”.

وجاء ذلك عقب اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة عن انتهاء مفعول سريان نظام الهدنة في سوريا, متهمة “مجموعات مسلحة” بارتكاب خروقات” وشن “اعتداءات” على مناطق سكنية ومواقع عسكرية في عدة مناطق, مااستدعى قيام الجيش بالرد على ذلك في بعض الحالات, موثقة عدد خروقات المعارضة والتي بلغت 300 خرقا في مختلف المناطق.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في سوريا أول ايام عيد الاضحى ,يوم الاثنين الماضي, تنفيذاً لاتفاق أميركي روسي في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”

وأضاف كيري انه “كانت هناك درجة من تراجع العنف منذ الاتفاق على الهدنة ولكن لم تصل إلى سبعة أيام متعاقبة من الهدوء مثلما نص الاتفاق”.

وتتبادل موسكو وواشنطن الاتهامات بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق حول الهدنة في سوريا، حيث تقول موسكو ان واشنطن لم تف بوعودها في المساعدة بفصل المعارضة عن الإرهابيين في البلاد, في حين تتهم الاخيرة الروس بعدم الالتزام باتفاق الهدنة , من خلال شن ضربات بالتعاون مع النظام السوري في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة المعتدلة.

وشهد الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا صعوبات في التنفيذ بعدة نقاط، وتحديداً إيصال المساعدات الى مناطق محاصرة في حلب، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الروس والامريكيان حول محاولة “التنصل” من تنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاق.

شام تايمز

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