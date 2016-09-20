المعارك تتواصل في جوبر.. وقصف في حلب وريفي حماة وحلب .. سانا : تدمير آليات لداعش بمحيط الكلية الجوية بريف حلب والقضاء على أكثر من 25 إرهابياً بريف حماة

اندلعت، يوم الاثنين، اشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلين من فصائل معارضة مسلحة في محيط كراجات العباسيين بدمشق، وذلك في استمرار لمواجهات بدأت أولها يوم الجمعة.

وقالت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن اشتباكات عنيفة تدور في محيط شركة الكراش بحي جوبر ومحيط كرجات العباسيين.

وتابعت المصادر قولها ان النظامي يستهدف بقذاف الدبابات والرشاشات الثقيلة مقاتلي المعارضة، اضافة لاطلاقه صاروخ “ارض-ارض” سمع صداه في معظم احياء العاصمة.

ومن جانبها قالت مصادر معارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان فصائل معارضة تتصدى لهجوم شنته قوات النظامي، في محاولة منها للتقدم واقتحام الحي.

وكانت الاشتباكات تجددت يوم الأحد، في حي جوبر بريف دمشق، الأمر الذي ادى الى اغلاق طريق كراجات العباسيين.

وبدأت فجر الجمعة، اشتباكات عنيفة بين قوات النظامي ومقاتلين من المعارضة، ادت لاغلاق طريق كراجات العباسيين بسبب الاشتباكات في حي جوبر شرق العاصمة.

ويشهد حي جوبر القريب من العاصمة دمشق، معارك متواصلة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظامي، إذ تأتي أهميته كونه يقع بالقرب من مراكز أمنية وعسكرية مهمة للنظام السوري في المدينة.

يشار الى ان هدنة جاءت في اعقاب اتفاق روسي امريكي، انتهت منتصف ليل الأحد الاثنين، دون اعلان فوري عن التمديد، تبادل خلالها اطراف الصراع اتهامات بارتكاب خروقات في عدة مناطق بالبلاد.

في حين أوردت مصادر ميدانية لـ أورينت نت أن قوات النظام استهدفت بقصف جوي استهدف “أورم الكبرى” بريف حلب الغربي، ما اوقع شهداء وجرحى.

و شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات جوية استهدفت خلالها كل من مدينة صوران و قرى كوكب وتل بزام و أم حارتين وعطشان في ريف حماة الشرقي.

فيما لم يذكر وقوع إصابات بشرية في صفوف المدنيين، وشنت الطائرات الحربية غارات جوية على بلدة كفرنبودة تزامنا” مع قصف مدفعي من قبل قوات النظام المتمركزة في قرية المغيير في ريف حماة الشمالي.

وفي الريف الجنوبي قصفت قوات النظام بالمدفعية و الرشاشات الثقيلة قرية القنطرة دون وقوع اصابات بشرية .

وفي حلب قصفت الطائرات الروسية حي السكري في المدينة المحاصرة، واستهدف القصف ساحة الحي، فيما تعرض حي المرجة إلى قصف بالبراميل المتفجرة ما أدى إلى اندلاع حرائق في الحي، وسقوط عدد من الشهداء لم يتسن معرفة عددهم على وجه الدقة.

وفي الريف الحلبي قصفت الطائرات الحربية بسلسلة من الغارات الجوية، كلاً من بلدة قبتان الجبل بالصواريخ الفراغية، وحور.

وشهدت بلدة “حور” بريف حلب الغربي مجزرة بعد استهدافها بالصواريخ للمرة الثانية، حيث استشهد 12 مدنيين وعدد من الجرحى، في حصيلة أولية، وما زال عناك عالقون تحت الانقاض حتى لحظة تحرير هذه المادة.

واستهدفت غارات روسية كلاً من بلدات ومدن “حريتان، وعندان، وكفرحمرة، والليرمون، بريف حلب الشمالي.

وزف ذوو الشاب مالك عمر قنطي 31 عام من أبناء بلدة حيان خلال القصف الجوي على حور بالريف الغربي لحلب.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

الجيش العربي السوري يدمر آليات لإرهابيي “داعش” في محيط الكلية الجوية ويوقع خسائر بين صفوفهم بريف حلب.. ويقضي على أكثر من 25 إرهابياً بريف حماة

أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوم إرهابيين من تنظيم “داعش” على محيط الكلية الجوية بريف حلب الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ”سانا” بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في محيط الكلية الجوية شرقي حلب بنحو 40 كم على الطريق الدولية الواصلة إلى الرقة.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات “اسفرت عن تدمير 3 سيارات مزودة برشاشات “دوشكا” لإرهابيي التنظيم التكفيري والقضاء على العديد منهم واصابة آخرين”.

وكانت وحدات من الجيش أحبطت أول امس هجوما لإرهابيي تنظيم “داعش” على محيط الكلية الجوية ودمرت لهم 4 سيارات مزودة برشاشات وقضت على العديد منهم.

إيقاع خسائر بين صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الجنوبي

الى ذلك أكد مصدر عسكري إيقاع خسائر كبيرة بين صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة في مناطق مختلفة من ريف حلب الجنوبي.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن “مجموعات إرهابية مسلحة اعتدت ظهر اليوم على عدد من النقاط العسكرية في المشروع 1070 السكني وقرية السابقية ومحيط سد شغيدلة بريف حلب الجنوبي حيث ردت وحدات الجيش والقوات المسلحة على مصادر الاعتداءات وأوقعت في صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد”.

وخرقت المجموعات المسلحة خلال الأيام الماضية نظام التهدئة عشرات المرات عبر استهدافها بالقذائف والرشاشات مواقع ونقاطا عسكرية وأحياء سكنية في مدينة حلب وريفها.

وحدة من الجيش العربي السوري تقضي على أكثر من 25 إرهابياً مما يسمى “جيش الفتح” في ريف حماة الشمالي

في ريف حماة الشمالي قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على أكثر من 25 إرهابياً مما يسمى “جيش الفتح” المرتبط بنظامي أردوغان وآل سعود .

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “وحدة من الجيش تصدت لاعتداء مجموعات إرهابية هاجمت نقاطا عسكرية في قرية الكبارية شمال معان بريف حماة الشمالي وردتها على أعقابها”.

وبين المصدر أن الاشتباك مع الارهابيين أدى إلى “مقتل أكثر من 25 إرهابيا وتدمير 3 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة وجرافة”.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “أحرار الشام ” و”صقور الشام” و”فيلق الشام” و”أجناد الشام” وغيرها المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” إضافة إلى مجموعات تابعة لـ “جند الأقصى” الإرهابي الموالي لتنظيم “داعش” التكفيري وتعتدي جميعها على الأهالي في محافظات حلب وإدلب وحماة.

شام تايمز

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