باسم ياخور أحد أبطال مسلسل مذكرات عشيقة سابقة

انضم الفنان السوري باسم ياخور إلى أبطال المسلسل الجديد “مذكرات عشيقة سابقة” الذي كتبته نور شيشكلي ومن إخراج هشام شربتجي ومن المقرر أن يبدأ تصويره نهاية الشهر الحالي.

وبذلك يخوض النجم السوري ثاني تجاربه في الدراما العربية المشتركة بعد مسلسل “علاقات خاصة” العام الماضي حيث سيؤدي دور البطولة في المسلسل الجديد إلى جانب عدد من نجوم الدراما في سورية ولبنان أمثال كاريس بشار وطوني عيسى ونيكول سابا وآخرين.

وينتمي المسلسل إلى نوع الدراما الاجتماعية ويضم مجموعة قصص عاطفية متشابكة يتحدث من خلالها عن واقع السوريين المقيمين حاليا في لبنان جراء الحرب على وطنهم.

يشار إلى أن مسلسل مذكرات عشيقة سابقة من إنتاج شركة مارس ميديا برودكشن ويضم فريق عمله مدير إدارة الإنتاج حمادة جمال الدين والإشراف العام مازن طه.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes