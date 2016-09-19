سانا : ضبط ألف حبة كبتاغون واعتقال أحد أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات

ضبطت الجهات المختصة في مدينة حماة اليوم كمية من حبوب الكبتاغون المخدر خلال مداهمة وكر لعصابة تنشط في تجارة المخدرات في حي القصور.

وذكر قائد شرطة محافظة حماة اللواء أشرف طه في تصريح أنه “بعد البحث والتحري الدقيقين والمتابعة الحثيثة ضبط عناصر فرع الأمن الجنائي ألف حبة كبتاغون مخدرة معبأة ضمن أكياس خلال مداهمتها وكرا لعصابة تمتهن الاتجار بالمخدرات في حي القصور.

ولفت طه إلى إن “عناصر فرع الأمن الجنائي القوا القبض على أحد أفراد العصابة داخل الوكر وأن التحقيقات والتحريات جارية بغية إلقاء القبض على باقي أفراد العصابة لتقديمهم للقضاء المختص”.

وألقت الجهات المختصة في ال 26 من الشهر الماضي القبض على اثنين من مروجي المخدرات في حماة وضبطت بحوزتهما 13 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و4200 حبة كبتاغون.

سانا

شام تايمز

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