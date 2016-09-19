العدل تعلن عن مسابقة للعمل بوظيفة قضاة حكم ونيابة عامة

أعلنت وزارة العدل عن مسابقة لتعيين عدد من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير في الحقوق والمعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بدرجة الإجازة في الحقوق والإجازة بالحقوق لقبولهم كطلاب في الدورة الثانية للمعهد العالي للقضاء بهدف تدريبهم وتأهيلهم للعمل بوظيفة قضاة حكم ونيابة عامة.

وحدد الإعلان اليوم بدء توزيع استمارات الاشتراك بالمسابقة في ديوان الوزارة واستلام طلبات الاشتراك بالمسابقة وذلك اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الـ 16 من تشرين الأول المقبل ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء في الـ 30 من شهر تشرين الثاني.

وبحسب الإعلان فإن المسابقة تشمل امتحانا تحريريا وشفهيا ومقابلة مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى بحيث تتوزع درجاتها 60 درجة للامتحان التحريري و 30 للمقابلة و 10 علامات لمعدل التخرج.

وكانت الوزارة أعلنت عن مسابقة مماثلة لقبول طلاب في الدورة الأولى للمعهد في العام 2014 .

سانا

شام تايمز

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