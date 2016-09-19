إعفاء مدير الاستعلام الضريبي بالمالية ..حمدان: حلّ مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين قانوني

أصدر وزير المالية السوري مأمون حمدان قراراً بإعفاء مدير الاستعلام الضريبي في الوزارة ياسر موازيني وتعيين رشا جديني خلفاً له، ويبدو أن الإعفاءات قد تطول مسؤولين آخرين، وفقاً لما يتم تداوله في الأوساط الحكومية.

وعن مشروعية القرار الصادر مؤخراً بحل مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين المنتخب صرّح وزير المالية لـ«الوطن» أن هذا القرار قانوني وجاء استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وعلى خلفية اجتماع مع الجهات المختصة لضمان قانونيته وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

وكان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قد أصدر قراراً بحل مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين وأن يتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت برئاسة مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين ياسر المشعل، وبعضوية كل من معتز فولي من شركة الاتحاد التعاوني للتأمين، وعزت الاسطواني من شركة المشرق العربي للتأمين، ومروان عفالكي من الشركة المتحدة للتأمين، وباسل عبود من المؤسسة العامة السورية للتأمين.

وكلف القرار المجلس المؤقت إدارة شؤون الاتحاد السوري لشركات التأمين وكل التجمعات المرتبطة به، والمهام الموكلة له ريثما يتم انتخاب مجلس إدارة جديد، بحسب صحيفة الوطن السورية.

وفي سياق آخر، طلبت هيئة الإشراف على التأمين من كل شركات التأمين السورية أن يكون المرشح لشغل وظيفة مسؤول الإبلاغ لدى الشركات متفرغاً تفرغاً تاماً للقيام بمهام هذه الوظيفة دون أن يشغل أي منصب وظيفي أو إداري آخر في الشركة انطلاقاً من أهمية وخصوصية المهام المنوطة به التي تقضي توافر الحيادية والنزاهة اللازمة للقيام بها أصولاً.

ويأتي التعميم إشارة إلى كتاب هيئة مكافحة غسل الأموال رقم 1974/هـ.م/1/1 بتاريخ 4/9/2016، وعطفاً على رأي هيئة الإشراف على التأمين حول الموضوع، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة 1/د من المادة 13 من القرار رقم 15 لعام 2015.

حيث طالبت هيئة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتوجيه من يلزم لمخاطبة جميع شركات التأمين العاملة في القطر أصولاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتزويدها بأسماء الأشخاص المرشحين من مجالس إدارتها لشغل منصب مسؤول الإبلاغ لدى الشركة

شام تايمز

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