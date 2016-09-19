سانا : ضحايا بالقذائف في القنيطرة وجرمانا بريف دمشق

أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة القنيطرة بأن “مجموعات إرهابية تنتشر في أحراج جباتا الخشب استهدفت قرية حضر بقذيفتي دبابة سقطت إحداها على أحد المنازل السكنية ما تسبب بإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية في المنزل”.

ولفت المصدر إلى أن إرهابيين يتحصنون في قرية الحميدية استهدفوا اليوم مدينة البعث بقذيفتي هاون سقطتا في محيط مديرية الهاتف ومدرسة غالية فرحات ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وأصيب 4 أشخاص بينهم 3 أطفال أمس الأول جراء اعتداء مجموعات مسلحة متحصنة في بلدة أوفانيا بالقذائف على قرية خان أرنبة بريف القنيطرة. وتتلقى المجموعات الارهابية المنتشرة في ريف القنيطرة الدعم اللوجيستي والاستخباري من كيان العدو الاسرائيلي الذى شكل مؤءخرا ما سماه /وحدة ارتباط/ لتعميق تواصله مع الإرهابيين في سورية.

وقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء اعتداء إرهابي بقذيفة هاون على مدينة جرمانا بريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن إرهابيين أطلقوا صباح اليوم قذيفة هاون على منطقة كرم صمادي في مدينة جرمانا ما “تسبب بوقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المواطنين”.

ويجاور مدينة جرمانا من الجهة الشمالية بلدة عين ترما حيث تنتشر تنظيمات إرهابية تكفيرية تعتدي على المناطق الآمنة بالقذائف.

شام تايمز

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