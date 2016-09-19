زيدان يعانق المجد ويعادل رقم جوارديولا

عادل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، رقم الإسباني بيب جوارديولا مع برشلونة، في عدد مرات الفوز المتتالي، في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد، مساء الأحد، على إسبانيول بهدفين نظيفين، في المرحلة الرابعة، وهو الفوز الـ16 على التوالي له مع ريال مدريد (12 من الموسم الماضي، و4 الموسم الحالي)، ليعادل الرقم الذي حققه جوارديولا مع برشلونة، أثناء تدريبه للفريق الكتالوني.

وتفوق زين الدين زيدان، على مدرب السابق لريال مدريد، ميجيل مونوز، والذي سجل 15 فوزًا متتاليًا مع ريال مدريد في موسم (1960 ـ1961).

ويمكن للمدرب الفرنسي، الانفراد بالرقم القياسي، إذا قاد فريقه للفوز في الجولة المقبلة على فياريال، الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.

كووورة

شام تايمز

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