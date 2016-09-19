فيورنتينا يُسقط روما بهدف قاتل في الدوري الإيطالي

حقق فيورنتينا، فوزًا ثمينًا على ضيفه روما (1ـ0) مساء اليوم الأحد على إستاد “أرتيميو فرانكي” بمدينة فلورنسا الإيطالية، في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل الكرواتي ميلان باديلج، هدف الفوز القاتل لفيورنتينا من تسديدة قوية، من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (83) ليقود الفريق البنفسجي لاقتناص ثلاث نقاط ثمينة، قادت فريقه للارتقاء تسعة مراكز دفعة واحدة.

وألحق فيورنتينا، أول خسارة بذئاب روما في الموسم، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، ليقفز من المركز السابع عشر إلى المركز الثامن، في المقابل تجمد رصيد روما عند 7 نقاط في المركز الثالث.

لعب البرتغالي باولو سوزا، مدرب فيورنتينا، بطريقة (3-4-2-1) وتشكيلة مكونة من: تاتاروسانو وتومفيتش، رودريجيز، أستوري، ميليتش، تيلو، سانشيز، باديلج، بورخا فاليرو.

في المقابل، لعب الايطالي سباليتي، مدرب روما، بطريقة (4-3-3) معتمدًا على تشكيلة مكونة من : تشيزني – بيريز – فازيو – مانولاس – فلورينزي – ستروتمان – دي روسي – ناينجولان – بيروتي – دزيكو – محمد صلاح.

جاء الشوط الاول سلبيًا لعبا ونتيجة، واستمرت فترة جس النبض من الفريقين في أول ربع ساعة من اللقاء حيث اعتمد الفريقان على التأمين الدفاعي على حساب الجانب الهجومي، وتمركز اللعب في وسط الملعب وغابت الفرص الهجومية على مرمى الفريقين، باستثناء محاولتين من دجيكو أهدرهما برعونة شديدة.

كانت أول فرصة في المباراة في الدقيقة (14) عبر رأسية دجيكو مرت بجوار القائم، قبل ان يسدد المهاجم البوسني كرة تصدى لها حارس فيورنتينا تاتاروسانو (18).

في المقابل، كانت أول فرصة لأصحاب الأرض في الدقيقة (33) عبر تسديدة كارلوس ألبرتو سانشيز مورينو التي مرت بجوار القائم، تبعه جوسيب إيليشيش برأسية ابعدها الدفاع لركنية (34)، قبل أن يهدر دجيكو هدفا محققًا حيث استلم الكرة على صدره، وانفرد بمرمى فيورنتينا وسددها فوق العارضة بغرابة شديدة (37).

ورد إيليشيش بتسديدة لفيورنتينا مرت بجوار القائم (42)، بينما سدد صلاح كرة قوية لكنها مرت فوق العارضة، وطالب دجيكو بضربة جزاء إلا أن حكم اللقاء طالب باستئناف اللعب، ومرت الدقائق دون أي تغيير في النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كاد الكرواتي هيرفوي ميليتش، ـن يحرز هدف التقدم لفيورنتينا، إلا أن تشيزيني، حارس روما، تصدى للكرة ليحرم ميليتش من أول أهدافه بقميص فيورنتينا (48)، قبل أن يتصدى حارس روما لتسديدة إيليشيش (53)، ورد ناينجولان بتسديدة فوق العارضة (62)، قبل أن يتصدى تاتاروسانو، حارس فيورنتينا، لتسديدة بيروتي في الدقيقة (63).

دفع مدرب فيورنتينا، سوزا بالإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي على حساب تيلو (64)، قبل أن يسدد مانولاس كرة لروما مرت بجوار القائم (65)، ورد عليه إيليشيش بتسديدة مرت فوق العارضة (66) قبل أن يتصدى تشيزني لتسديدة اخرى من كالينيتش (67).

دفع مدرب روما بأول تبديلاته حيث اشرك ستيفان الشعراوي على حساب محمد صلاح (68)، قبل أن يدفع بالمخضرم توتي بدلا من بيروتي (77)، في المقابل دفع سوزا، مدرب فيورنتينا، بالبديل باباكار على حساب إيليتش، ومرر توتي كرة سددها دجيكو في حارس فيورنتينا والقائم (80).

وفي الدقيقة (83) جاء هدف الفوز لفيورنتينا من تسديدة بعيدة المدى عبر ميلان باديلج مرت على يمين تشيزيني قبل ان تتهادى داخل الشباك.

دفع سباليتي بآخر تبديلاته حيث أشرك ايتوربي على حساب نايجولان، ألا أن التبديلات الهجومية لروما لم تغير من نتيجة اللقاء لتنتهي المباراة بفوز ثمين لفيورنتينا على روما بهدف نظيف.

كووورة

شام تايمز

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