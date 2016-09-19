ريال مدريد يحلق منفردًا في صدارة الليجا بعد عبور إسبانيول

حقق فريق ريال مدريد فوزاً مهماً خارج الديار على حساب مضيفه إسبانيول بثنائية نظيفة، مساء الأحد، على ملعب “باور 8” في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك رغم غياب كريستيانو رونالدو وجاريث بيل نجمي الفريق.

وحصد ريال مدريد العلامة الكاملة بأربعة انتصارات متتالية ورفع رصيده إلى 12 نقطة، لينفرد بصدارة الليجا بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه برشلونة ولاس بالماس، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند نقطتين في المركز السادس عشر.

وتحدى ريال مدريد غياب أبرز نجومه رونالدو وبيل، وسجل الثنائية عن طريق الكولومبي جيمس رودريجيز والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقتين 45+2 و71.

الإيقاع كان سريعاً في بداية اللقاء بهجمة قادها لوكاس فاسكيز وتمريرة عرضية للريال ونال سيرجيو راموس البطاقة الصفراء للخشونة ثم ضربة رأس قريبة من راموس مرت بجوار القائم.

واضطر إسبانيول لإجراء تغيير مبكر في الدقيقة 10 بنزول ألفارو فازكيز على حساب بابلو بياتي الذي تعرض لإصابة قوية ليغادر الملعب.

تألق الحارس كيكو كاسيا في إنقاذ مرمى ريال مدريد من هدف محقق بعد أن تسلم ليوناردو بابتيستاو الكرة ببراعة في منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها الحارس المتألق، وسقط كاسيميرو مصاباً بعد التحام قوي مع ريال مدريد وانطلق مارسيلو من الجبهة اليسرى بعدما أرسل كرة عرضية أبعدها دفاع إسبانيول قبل أن يسقط كاسيميرو مرة أخرى ويضطر ريال مدريد لإجراء تغييره الأول بعد مرور 18 دقيقة بنزول توني كروس بدلاً من كاسيميرو.

ونال هيرنان بيريز لاعب إسبانيول البطاقة الصفراء للخشونة ضد مارسيلو الذي تعرض للإصابة ولكنه استكمل اللقاء، ووجه بيريز تسديدة قوية اصطدمت بوجه راموس، وأوقف بيبي انطلاقة خطيرة من بابتيستاو ثم خطأ جديد بسبب الخشونة من جانب أصحاب الأرض وسقوط مودريتش للإصابة.

وألغى الحكم المساعد هدفاً لريال مدريد في الدقيقة 39 سجله كريم بنزيمة بضربة رأس بداعي التسلل، وأضاع بابتيستاو فرصة قريبة لإسبانيول بضربة رأس مرت بجوار القائم ونال دوارتي مدافع إسبانيول البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف ضد بنزيمة.

ونجح ريال مدريد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 45+2 عن طريق جيمس رودريجيز بتسديدة أرضية صاروخية بعد مراوغة مميزة ليهز الشباك ويمنح الريال التقدم مع نهاية الشوط الأول.

السيطرة في بداية الشوط الثاني كانت من نصيب إسبانيول أملاً في التعادل، وأبعد بيبي محاولة قريبة من جانب أصحاب الأرض بعد تمريرة عرضية متقنة من هيرنان بيريز وتدخل بيبي على قدم بابتيستاو مما أثار غضب الجماهير.

ونال بابا ماليك ديوب لاعب وسط إسبانيول البطاقة الصفراء لعرقلة لوكاس، وأضاع ريال مدريد فرصة قريبة للتسجيل في الدقيقة 58 بعد كرة عرضية متقنة وصلت إلى بنزيمة الذي سدد ببراعة ولكن الحارس دييجو لوبيز تألق وأبعد الكرة.

وأشرك ريال مدريد في الدقيقة 62 لاعب الوسط إيسكو بدلاً من جيمس رودريجيز وحصل خابي لوبيز مدافع إسبانيول على البطاقة الصفراء بعد إيقافه انطلاقة أسينسيو، ودفع إسبانيول المهاجم كاسيدو بدلاً من جيرارد مورينو لتنشيط الهجوم مع الدقيقة 66.

ووجه بنزيمة تسديدة قوية أبعدها لوبيز قبل أن يفك الفرنسي النحس الذي لازمه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 71 بتمريرة عرضية متقنة من لوكاس أودعها بنزيمة ببراعة في المرمى.

دفع ريال مدريد بالمهاجم ألفارو موراتا بدلاً من كريم بنزيمة في الدقيقة 72، وسيطر الريال بعد صدمة الهدف الثاني للاعبي إسبانيول وتألق الحارس كيكو كاسيا في إبعاد محاولة كاسيدو التي كانت قريبة وخطيرة على المرمى.

وألقى كيكي فلوريس مدرب إسبانيول بآخر أوراقه بنزول رييس بدلاً من مارك روكا ونال كارفخال البطاقة الصفراء وتصدى الحارس لوبيز لتسديدة سيرجيو راموس في الدقيقة 86.

هدأ إيقاع اللقاء في الدقائق الأخيرة وسط سيطرة من مدريد دون خطورة على المرمى لينتهي اللقاء بفوز الفريق المدريدي بثنائية.

كووورة

شام تايمز

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