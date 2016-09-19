بالفيديو.. هل تعلم كيف اعتنق النجم الفرنسي ريبيري الدين الإسلامي؟

عاد النجم الفرنسي فرانك ريبيري ليمثل ركيزة أساسية في فريق بايرن يمونخ الألماني، وتألق في الموسم الجديد بعد أن تغيب عن معظم فترات الموسم السابق بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها والتي كادت أن تنهي علاقته بكرة القدم.

النجم الفرنسي سبق وأن أعلن إسلامه، وقام بأكثر من زيارة إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة وأدى مناسك العمرة.

ريبيري هو فرنسي المولد ومن والدين فرنسيين، ولا يوجد فيه أي عرق عربي أو إفريقي، ، لذلك فلإسلامه قصة مختلفة، نوردها في الفيديو المرفق الذي اخترناه من مكتبة كوورة TV.

https://www.youtube.com/watch?v=c3OVdeDUZQY

كووورة

شام تايمز

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