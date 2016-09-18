تراجع كبير لحزب ميركل في انتخابات برلين

سجل الحزب المحافظ بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل أسوأ نتيجة في تاريخه في انتخابات برلين المحلية الأحد، في حين حقق اليمين الشعبوي اختراقاً وفق ما أظهرت استطلاعات أجرتها قنوات التلفزيون العامة لدى الخروج من مكاتب الاقتراع.

ولم يحصد الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل سوى 18 في المئة من الأصوات، بتراجع تجاوز خمس نقاط، مقارنة بانتخابات 2011، في حين دخل حزب “البديل لألمانيا” المناهض لسياسة الانفتاح على اللاجئين البرلمان المحلي، محققاً ما بين 11,5 و12,5 في المئة من الأصوات.

فرانس برس

شام تايمز

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