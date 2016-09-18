لتجاوز قيود الإنترنت .. راوتر بخاصية الاتصال بشبكات VPN

يوفر راوتر Betterspot حلاً فعالاً لمشكلة تواجه ملايين المستخدمين حول العالم اليوم، ألا وهي تقييد الوصول إلى بعض المواقع والخدمات أو تتبع المستخدم ومراقبة نشاطاته على الإنترنت.

لذا يعتمد بعض المستخدمين على خدمات VPN سواء المجانية أو المدفوعة، والتي بدورها تساعدهم على تجاوز القيود على الإنترنت بسبب المنطقة الجغرافية، بالإضافة إلى الاستفادة منها في إخفاء هوية المستخدم وعدم تعقب نشاطاته على الإنترنت.

يتميز الراوتر بدعمه لخاصية الاتصال بشبكات VPN بشكل مدمج ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات من جانب المستخدم، ويُمكن من خلال الراوتر وصل جميع أجهزتك تلقائياً على مختلف منصات التشغيل والتمتع بميزة تصفح آمنة وغير محدودة، وذلك على عكس خدمات VPN التقليدية التي تعمل على منصات تشغيل محدودة، وبالتالي قد يضطر المستخدم إلى الاشتراك في أكثر من خدمة VPN في حال امتلاكه لعدة أجهزة على منصات مختلفة.

ويدعم الراوتر تشغيل خدمة VPN على أجهزة ويندوز، ماك، أندرويد، iOS، بلاك بيري، أوبونتو، لينكس في آن واحد، حيث يُمكنك التحكم في الراوتر عبر جهاز واحد فقط مثل هاتفك الذكي، ومن ثم وصل بقية الأجهزة دون تنزيل أي تطبيقات عليها.

يشار إلى أن راوتر Betterspot متوفر حالياً كمشروع عبر موقع كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكنك طلب نسخة منه من خلال التبرع بمبلغ 90 دولارا أميركيا أو الاختيار من ضمن الباقات الأخرى المتوفرة داخل المشروع.

مع العلم أن المشروع استطاع خلال ثلاثة أيام فقط أن يجمع تمويلاً بقيمة 100 ألف دولار أميركي، ومن المقرر أن تنتهي حملة التمويل في 14 أكتوبر المقبل على أن يبدأ الشحن للزبائن خلال شهر يناير من عام 2017.

البوابة العربية للأخبار التقنية

شام تايمز

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