“داعش” يتبنى هجمات الطعن في مينيسوتا الأمريكية

أعلنت وكالة (أعماق) المقربة من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، يوم الأحد، إن أحد أنصار التنظيم نفذ عمليات طعن في مركز تسوق بولاية مينيسوتا الأمريكية مساء السبت.

وقالت الوكالة في بيان “منفذ عمليات الطعن يوم أمس في مينيسوتا هو جندي للدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الصليبي.”

وكانت السلطات قالت إن رجلا يرتدي زيا أمنيا خاصا وكان مسلحا بسكين على الأقل، طعن ثمانية أشخاص في مركز كروس رودز للتسوق قبل أن يقتله ضابط شرطة خارج الخدمة بالرصاص.

وشددت الشرطة الامريكية على أن التحقيق لا يزال مستمرا، لكنها اكدت على عدم وجود دليل على ان الامر يتعلق بعمل ارهابي.

وتعرضت عدة مدن في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة , أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

يشار الى أن حادثة الطعن، تزامنت مع انفجار هز حي تشيلسي بمانهاتن وسط مدينة نيويورك، اسفر عن اصابة 19 شخصاً بجروح بعضها خطيرة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes