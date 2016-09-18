بيليه : ميسي الأفضل أما كريستيانو رونالدو فهو هداف كبير

دخل أسطورة كرة القدم العالمية والبرازيلية بيليه، في الجدل، الذي يسيطر على الجميع، حول هوية اللاعب الأفضل في العالم، بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي

وقال بيليه، في تصريحات نشرتها صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الأحد: “بالنسبة لي فميسي هو الأفضل. أما كريستيانو رونالدو، فهو هداف كبير”.

وأضاف صاحب الـ76 عامًا: “ميسي هو اللاعب الأفضل في السنوات الـ15 الماضية. هناك العديد من الأسماء التي يمكنني ذكرها، لكن ميسي هو اللاعب الأكثر اتساقًا خلال هذه الفترة”.

وتابع: “بالنسبة لي ميسي هو أكثر لاعب ثابت في السنوات العشر الأخيرة. يمكننا الحديث عن لاعبين آخرين مثل كريستيانو رونالدو، لكنه هداف كبير، ويذكرني برونالدو البرازيلي”.

واختتم: “كريستيانو رونالدو يسجل الأهداف في النهاية، أما ميسي فإنه يسجل ويصنع الأهداف. كريستيانو هداف كبير، لكن ميسي هو اللاعب الأكثر كمالًا”.

كووورة

شام تايمز

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