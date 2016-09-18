تجدد الاشتباكات والقصف على حي جوبر شرق دمشق .. المرصد السوري: قصف حلب .. سانا : القضاء على العشرات من إرهابيي داعش بدير الزور وريفها

تجددت الإشتباكات يوم الأحد، في حي جوبر بريف دمشق، الأمر الذي ادى الى اغلاق طريق كراجات العباسين.

وذكرت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاشتباكات تجددت في محيط كراجات العباسيين من جهة حي جوبر، مما تسبب بإغلاق طريق كراجات العباسين.

وأضافت المصادر أن الجيش النظامي قصف مواقع الجماعات المسلحة في محور الكراش بجوبر بقذائف الدبابات، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات على نفس المحور.

من جهتها، تحدثت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن محاولة القوات النظامية اقتحام الحي صباح اليوم بالتزامن مع تعرض الحي للقصف.

وشهدت أطراف العاصمة دمشق، فجر الجمعة، اشتباكات عنيفة بين قوات النظامي ومقاتلين من المعارضة، وقالت مصادر موالية انه تم اغلاق طريق كراجات العباسيين بسبب الاشتباكات في حي جوبر شرق العاصمة، والتي جاءت اثر قيام مجموعة من مقاتلي المعارضة بمهاجمة نقاط للنظامي، في محاولة منهم للتقدم.

ويشهد حي جوبر القريب من العاصمة دمشق، معارك متواصلة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظامي، إذ تأتي أهميته كونه يقع بالقرب من مراكز أمنية وعسكرية مهمة للنظام السوري في المدينة.

المرصد السوري: طائرات حربية تقصف مدينة حلب للمرة الأولى منذ بدء الهدنة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية قصفت مدينة حلب في شمال سوريا الأحد للمرة الأولى منذ بدء سريان هدنة مدتها سبعة أيام قبل نحو أسبوع.

وذكر المرصد أن صواريخ أصابت أحياء كرم الجبل وكرم البيك وصاخور والشيخ خضر. ووردت تقارير عن وقوع إصابات.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

وحدات من الجيش العربي السوري تقضي على العشرات من إرهابيي “داعش” وتكبدهم خسائر فادحة في دير الزور وريفها

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بإسناد من سلاح الجو السوري عمليات نوعية مكثفة على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن الطيران الحربي في الجيش العربي السوري أغار صباح اليوم على تجمعات وتحصينات لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط جبل الثردة ما أسفر عن “تدميرها مع عدد من العربات المدرعة ومقتل العشرات من أفراد التنظيم التكفيري”.

وأشار مراسل سانا في وقت سابق إلى أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة طالت أوكارا وطرق إمداد لتنظيم “داعش” الإرهاي في حيي الكنامات والعرفي وفي قرية الجفرة ومحيطي منطقة البانوراما ومطار دير الزور العسكري.

ولفت المراسل إلى “تكبد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر فادحة بالأفراد والعتاد الحربي خلال الضربات وتدمير مستودعات للأسلحة والذخيرة وعربات بعضها مزود برشاشات ثقيلة”.

واستعادت وحدات من الجيش مساء أمس السيطرة على جميع النقاط التي خسرتها بفعل عدوان الطيران الأمريكى الذي استهدف بعد ظهر أمس موقعا للجيش العربي السوري في جبل ثردة ما مهد الطريق أمام تنظيم “داعش” الإرهابي للسيطرة على هذه النقاط.

شام تايمز

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