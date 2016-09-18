الحكومة السورية تعيد هيكلة نفسها بحكومية جذرية تشمل كل الجهات الحكومية بلا استثناء

بينت معلومات، أن جهات حكومية تعمل حالياً على اعادة هيكيلة حكومية جذرية، وان هذه الهيكلة تشمل كل الجهات الحكومية بلا استثناء .

أحد الوزراء المكلفين بهذه المهمة أكد أن اعادة الهيكلة تبدأ من رئاسة مجلس الوزراء، وفعلاً تم المباشرة بالدراسات الجدية، والتي ستراعي كفاءة أداء الجهاز الحكومي، بحسب موقع صاحبة الجلالة.

ومن المتوقع دراسة مهام كل المديريات التابعة لرئاسة الوزراء، بما فيها الأمانة العامة ودراسة صلاحياتها وكذلك المديريات التابعة لها مع مراعاة وجود المجلس الاستشاري، والذي يجري الآن إعداد نظامه الداخلي وتجميع أسماء ليكونوا مستشارين فيه .

وزير آخر اعتبر أن إعادة هيكلة حكومية هي أكبر تعبير عما تقوم به الحكومة، فالمسألة على حد تعبير الوزير لا تتعدى تقييم أداء المؤسسات الحكومية، واقتراحات لتحسين هذا الأداء، ورئاسة مجلس الوزراء واحدة من هذه المؤسسات، ويقول الوزير ” الواقعي ” إن هذه العملية تتم بعقل جماعي وليس هناك وزير محدد مكلف بها .

مصادر أخرى قالت إن لإعادة الهيكلة “عراب” هو صاحب الفكرة والمكلف بمتابعته. وبحسب الوزير العراب فإن إعادة الهيكلة ستكون عملية تغيير حقيقي في اداء الحكومة وفي مستوى تقديم الخدمات للمواطن .

وفي إعادة الهيكلة سوف تظهر وزرات وتختفي وزرات مثلما سيتم دمج مؤسسات، وإطلاق مؤسسات وهيئات جديدة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة وعلى الصعد كافة .

الأفكار المتوفرة حتى الآن تدور على أن إعادة الإعمار ستكون واحدة من المنطلقات الرئيسة لإعادة الهيكلة، وبما يضمن كفاءة وحسن عمل المؤسسات في إعادة الاعمار وضمان مشاركة الجميع .

كما تنطلق اعادة الهيكلة للتعامل مع مخلفات الحرب على سورية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية كافة .

أخيرا…هذه العملية لاتزال في مراحلها الأولى ويتوقع أن تظهر نتائجها بعد ثلاثة أشهر من الآن .

شام تايمز

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