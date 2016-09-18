أين وصلت معارك دير الزور.. وما أهمية جبل ثردة؟

يشهد جبل “ثردة” والذي يشرف على مطار دير الزور العسكري، اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات النظام السوري وسط قصف مكثف من قبل الطائرات الروسية على المنطقة، بالتزامن مع إعلان النظام عن استهداف طائرات التحالف لمواقعه في محيط المطار ما أوقع 90 قتيلاً من قواته بينهم عناصر روس وإيرانية.

عمليات كر وفر

وأكدت وكالة أعماق، أن تنظيم الدولة يسيطر بالكامل على جبل ثردة الذي يشرف على مطار دير الزور وكتيبة المدفعية بعد معارك مع ميليشيات إيران وقوات النظام السوري والتي انسحبت إلى مواقعها داخل المطار العسكري بعد مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، حيث بررت صفحات موالية هذا الانسحاب لإعادة التموضع.

وكان تنظيم الدولة شن صباح أمس السبت هجوماً على مواقع قوات النظام في جبل ثردة وكتيبة المدفعية قرب مطار دير الزور العسكري، وبعد معارك عنيفة تمكن التنظيم من السيطرة على الجبل ومحيط الكتيبة.

وبالتزامن مع تقدم “داعش” خرج النظام وأعلن عن استهداف طائرات أمريكية لمواقعه في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الغارات ساعدت التنظيم في السيطرة على مواقع استراتيجية بالمنطقة.

وأشار ناشطون إلى أن طائرات التحالف وأخرى روسية شنت عشرات الغارات الجوية على المناطق التي سيطر عليها التنظيم أمس السبت، ليتمكن النظام فجر اليوم الأحد من استعادة أجزاء واسعة من جبل ثردة، وبعدها بساعات شن تنظيم الدولة هجوماً جديداً على الجبل وسيطر عليه للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، فالمعارك حاليا يطغى عليها طابع الكر والفر.

أهمية جبل ثردة

ويعتبر الجبل طريق إمداد واتصال لقوات الأسد من المطار نحو القرى القريبة منه وأيضاً يكشف مدرج المطار بشكلٍ واضح.

ويحاول النظام تأمين المدرج من الجهة الجنوبية الشرقية، لأنه في حال سيطر التنظيم على الجبل وتمكن من التثبيت فيه، فإن ذلك سيُعرّض حركة الطائرات التي تنشط في المطار إقلاعاً وهبوطاً وستصبح الطائرات أهدافاً سهلة للتنظيم.

ويضم الجبل مخازن للأسلحة وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب كتيبة دفاع جوي وكتيبة مدفعية، والعديد من الدبابات والآليات العسكرية، بالإضافة إلى المدفعية الثقيلة وتعتبر خط الدفاع الرئيسي عن مطار دير الزور العسكري من الجنوب.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes