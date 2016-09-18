“درع الفرات” مستمرة .. تحرير 5 قرى من قبضة داعش بريف حلب الشمالي

تواصل عملية “درع الفرات” التي يقودها الجيش السوري الحر، بغطاء جوي تركي، تقدمها في ريف حلب الشمالي، حيث استطاع الحر اليوم الأحد تحرير 5 قرى من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكر ناشطون أن الحر استطاع تحرير كل من قرى “قصاجك، قره غوز، تل شعير، قنطرة، طاط حمص”، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لعملية درع الفرات.

وتقع القرى الثلاث الأولى على المحور الغربي لبلدة الراعي، بينما تعتبر “تل شعير” مكسباً ذا أهمية معنوية كونها قريبة من مدرسة المشاة التي يسيطر التنظيم عليها منذ العام الفائت.

ونجحت “درع الفرات” حتى الآن بتحرير عشرات البلدات والقرى والمدن وعلى رأسها “جرابلس” بعد أن انطلقت في الـ 24 من آب الماضي بتغطية جوية تركية.

وتقول مصادر في الجيش الحر إن المرحلة الثالثة لـ “درع الفرات” من المرجح أنها ستشمل “الباب” المعقل الرئيس لتنظيم الدولة الإسلامية في الشمال الشرقي من ريف حلب.

شام تايمز

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