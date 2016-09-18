لماذا قصفت طائرات التحالف الأمريكي مواقع الجيش السوري في دير الزور لمدة 40 دقيقة ؟!

تساءل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن السبب الذي دفع أمريكا لقصف مواقع الجيش السوري في دير الزور لمدة 40 دقيقة.

وقال المرصد في منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك :”لماذا تعمدت قوات التحالف الدولي الجوية، وخلال 40 دقيقة متواصلة، تنفيذ ضربات ضد قوات النظام في دير الزور؟!”.

وأضاف : “هل لتتنصل من البنود الغير معلنة للاتفاق الروسي – الأمريكي؟!، والذي يقتضي في مرحلته الثالثة، تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لضرب تنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة فتح الشام وأي منظمة تبقى على تعاون مع جبهة فتح الشام؟!، أم لإفساح المجال لتنظيم “الدولة الإسلامية” لاستكمال السيطرة على كامل محافظة دير الزور؟!، تسهيلاً لعملية انسحاب التنظيم من ريف حلب الشمالي الشرقي ومحافظة الرقة”.

وكان المرصد أعلن أن عدد ضحايا الجيش السوري جراء الغارات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 90 شخص .

ويسيطر تنظيم “داعش” على معظم محافظة دير الزور باستتثناء مطار دير الزور العسكري وأجزاء من مدينة دير الزور، مركز المحافظة.

شام تايمز

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