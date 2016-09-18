مخبز تركي يرسل يومياً 10 آلاف رغيف خبز إلى جرابلس السورية

تواصل الهيئات والجمعيات الخيرية التركية تقديم المعونات والاحتياجات الأساسية للسوريين العائدين إلى مدينة جرابلس شمالي حلب ، بعد تطهيرها من عناصر تنظيم “داعش”.

ويشرف مخبز أقامته بلدية العاصمة أنقرة، في قضاء “قره قامش” الحدودية مع سورية، بولاية غازي عنتاب، وتديره رئاسة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد” (حكومية) على إنتاج 10 آلاف رغيف يوميا، ويعمل فيه 11 عاملا، بينهم 8 سوريّون.

وبهذا الخصوص، قال مسؤول إدارة الكوارث والطوارئ في غازي عينتاب، عادل شيراز، إنَّ إنتاج الفرن (المخبز) مخصص للسوريين في مدينة جرابلس، البالغ عددهم 25 ألف، ويتم نقلها على الفور إلى نقاط توزيع داخل المدينة، بالتعاون مع “جمعية حياة” (جمعية أهلية تركية).

وأشار شيراز إلى أنَّ إنتاج الفرن يسد احتياجات المدينة فقط دون ريفها، مبيناً أنه “ما زالت هناك العديد من القرى المحيطة بجرابلس لم نصل إليها بعد، وتردنا العديد من الطلبات، يقدمها الفقراء في هذه المناطق، وعليه ينبغي زيادة إنتاجنا”.

(ANADOLU)

شام تايمز

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