اسبانية في 62 من عمرها حامل في شهرها الثامن!

تتوقع السيدة الاسبانية البالغة من العمر 62 عاما “لينا الفاريز”، وهي حامل في شهرها الثامن، ان تضع مولودتها في تشرين الاول القادم، بحسب ما نشره موقع صحيفة “الاندبندنت”.

وتقول “لينا الفاريز”، الطبيبة من مدينة Lugo في شمال غرب اسبانيا، انها “دخلت فترة انقطاع الطمث قبل 20 عاما، لكنها الان تنتظر مولودها الثالث بعد خضوعها لجلسات تخصيب (علاج العقم)”.

ولدى السيدة “الفاريز” ولدان، يبلغ الكبير 27 عاما، ويعاني من ضرر في الرأس بسبب خطأ طبي اثناء حملها به، نتج اثناء فحص روتيني قام به طبيبها النسائي ويتطلب الان رعاية مستمرة، اما ابنها الاصغر يبلغ من العمر 10 سنوات، ولد عندما كانت تبلغ 52 من عمرها.

وبحسب وكالة الانباء الاسبانية EEE Agencia، تقول “الفاريز”، “اشعر وكأني في الثلاثينات من عمري، سعيدة جدا لهذا الشعور بعد الكثير من المعاناة وكأنها معجزة”، اردت بشدة ان اصبحا اما مرة اخرى، لكن الاطباء لم يعطوني الامل”، الا انها وجدت الطبيب النسائي الذي كان على استعداد لاجراء الاختبارات ومساعدتها، وتضيف “نسبة النجاح كانت فقط 6%، الا انني الان حامل بطفلة”.

واثار حمل الستينية “الفاريز” جدلا واسعا في اسبانيا، حول اخلاقيات قرار زراعة جنين لشخص في سنها، لكن اجابت على ذلك للصحفيين، بانها “لن تدع هذه الامور تفسد فرحتها”، مضيفة انه “عندما تبلغ ابنتي الثلاثين، ساكون في التسعين من عمري، ساكون جدة بالاضافة الى ام، ما الخطأ في ذلك؟”.

شام تايمز

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