السعودية : وفاة معمر يبلغ من العمر 125 عاماً لم يصب بأمراض طيلة حياته

توفى أكبر معمر في منطقة عسير بالسعودية عن عمر يناهز 125 عاماً دون أن يصاب بأية أمراض مزمنة طيلة حياته.

وكان المعمر المتوفي سعيد بن حسين الوادعي يرفع الأذان في أحد المساجد بقرية المعلف شمال مدينة ظهران الجنوب لأكثر من 70 عاماً، كما منَّ الله عليه بأداء فريضة الحج 30 مرة.

وقال ابنه أحمد (44 عاماً) إن والده قضى جلّ حياته بين البيت والمسجد ومزارعه القريبة من القرية، وفي الإصلاح بين الناس الذين كانوا يثقون في صدقه وقوله كلمة الحق، بحسب صحيفة الوطن السعودية.

وأضاف الابن أن والده لم يصب بأية أمراض مزمنة طوال حياته وأنه كان يعمل في مزرعته بشكل يومي، لافتاً إلى أنه كان مقلاً في أكل اللحوم ويتغذى على منتجات القمح والفواكه والخضروات وحليب الضأن والأبقار.

شام تايمز

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