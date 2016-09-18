معلمة مصرية تطلب الطلاق بسبب الدروس الخصوصية

أقامت معلمة مصرية لمادة اللغة الإنجليزية دعوى طلاق أمام محكمة الجيزة بعد أن طالبها زوجها الذي يعمل هو الآخر مدرسا للإنجليزية برفع ثمن الدروس الخصوصية للطلاب مثله، إلا أنها رفضت فما كان منه إلا أن قام بضربها أمام أطفالهما.

وقالت الزوجة في دعوى الطلاق إن الخلافات نشبت مع زوجها عندما رفع سعر الدروس الخصوصية التي يعطيها للطلاب وطلب منها أن تفعل مثله وهو ما رفضته الزوجة وبشدة؛ لأن معظم طلابها يعانون من ظروف مادية حرجة.

وحسب الزوجة “لم يعجب ذلك الزوج وظلت الخلافات تتزايد لكنها وصلت إلى طريق مسدود وتفاقمت بعد لجوء العديد من طلابه إليها حتى تطور الخلاف ووصل إلى الضرب ما استحال المعيشة معه”.

(الرياض)

شام تايمز

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