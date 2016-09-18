وفاة دراج إيراني خلال مشاركته في ألعاب ريو البارالمبية

توفي الدراج الإيراني بهمن غولبارنجاد (48 عاما) إثر تعرضه لحادث خلال مشاركته في ألعاب ريو دي جانيرو البارالمبية، أمس (السبت).

وسقط غولبارنجاد خلال سباق الطريق، وتوفي متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم اللجنة البارالمبية الدولية كريغ سبنس في حديث إلى وكالة “فرانس برس”: “تلقى الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى، ثم عانى من أزمة قلبية. بكل أسف لقد فارق الحياة”.

وذكرت تقارير صحافية أنّ درّاجة غولبارنجاد اصطدمت بصخرة خلال السباق في بونتال.

(AFP)

شام تايمز

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