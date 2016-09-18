أكثر من 30 ألف لاجئ سوري دخلوا الى كندا خلال الأشهر العشرة الماضية

أعلنت كندا عن استقبال اكثر من من 30 ألف لاجىء سوري خلال الأشهر العشرة الماضية.

وقال وزير الهجرة والجنسية الكندية جون ماكالوم أن كندا رحبت بأكثر من 30 ألف لاجئ سوري خلال الأشهر العشرة الماضية، موضحا أنه تم إيجاد مساكن دائمة لجميع اللاجئين السوريين.

واوضح بتصريحات لشبكة “سي بي سي نيوز” الإخبارية الكندية أن كندا سوف ترحب بعدد كبير من اللاجئين الجدد من سوريا ودول أخرى على مدار السنوات الثلاث المقبلة،

مبينا إنه يتوقع أن يكون معظم اللاجئين من الأشخاص الذين يمكن أن يساعدوا التركيبة السكانية لكندا وحل مشاكل النقص بالأيدي العاملة.

واضاف ماكالوم ان القادمين الجدد سوف يكونون من ذوي المهارات المتخصصة بما في ذلك الأطباء والمهندسين.

شام تايمز

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