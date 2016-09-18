الخارجية المصرية : لقاء وزير الخارجية المصري و نظيره التركي يعكس الرغبة بتجاوز الخلافات

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش قمة عدم الانحياز في فنزويلا مساء أمس السبت، وذلك لأول مرة منذ مشاركة شكري في قمة التعاون الإسلامي في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية احمد أبو زيد في تصريح له على حسابه الرسمي على موقع تويتر إن “اللقاء عكس رغبة في تجاوز الخلافات مع مصر”.

ونشر المتحدث باسم الخارجية المصرية صورة تجمع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري وبين جاووش أوغلو، دون أن يتطرق إلى ما تم مناقشته خلال اللقاء.

وأعلن رئيس الوزراء التركي على يلديريم الشهر الماضي أن بلاده تريد تحسين علاقاتها المتوترة مع مصر، منذ سقوط نظام الإخوان.

(AE.24)

شام تايمز

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