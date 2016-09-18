احراق مسجد في العاصمة الاسكتلندية أدنبره

لندن ـ “شام تايمز”: اضرم مجهولون النار في مسجد بالعاصمة الاسكتلندية أدنبره ما أدى إلى إلحاق اضرار مادية في بنائه، وتتعامل الشرطة الاسكتلندية مع الحادث كجريمة كراهية.

وذكرت صحيفة (اندبندانت) أن المسجد أُصيب بأضرار طفيفة في بابه الرئيسية وجدرانه بعد رميه بمادة حارقة، مشيرة إلى أن الشرطة الاسكتلندية أكدت أن الحادث لم يخلف أي اصابات في صفوف المصلين.

ووصفت الشرطة الهجوم على المسجد بأنه “عمل حقير ومتهور وتتعامل معه كجريمة كراهية، وكان من شأنه أن يخلّف عواقب غير حميدة لو أن النار انتشرت داخل المسجد”.

وفتحت الشرطة الاسكتلندية تحقيقاً شامل حول الحادث للتعرف على الجناة، ودعت كل من يملك معلومات حوله من أفراد الجمهور لابلاغها فوراً.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من نشر مجلس رؤساء الشرطة الوطنية تقريراً جاء فيه أن جرائم الكراهية في بريطانيا ارتفعت بنسبة 58% منذ تصويت البريطانيين على انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي.

وقال التقرير إن بريطانيا شهدت خلال الفترة من 5 إلى 18 آب/أغسطس الماضي 2778 جريمة كراهية في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت رجلاً في الرابعة والثلاثين من العمر لقيامه بإلقاء شطيرة من لحم الخنزير المقدد داخل مسجد بمدينة بريستول وتعليق علم على سياجه دوّن عليه عبارة “لا نريد مساجد في بريستول”.

وتسبب مقتل الجندي البريطاني لي ريغبي في منطقة ووليتش بجنوب شرق لندن على يد رجلين مسلمين بريطانيين متطرفين من أصول نيجيرية قبل نحو ثلاث سنوات، في زيادة حوادث الاعتداء على المساجد في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

ملاحظة : الصورة تعبيرية

شام تايمز

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