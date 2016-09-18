جندي بريطاني ينتحر كل أسبوعين

لندن ـ “شام تايمز”: كشف تقرير رسمي أن ما يقرب من 400 جندي بريطاني أقدموا على الانتحار خلال الفترة بين 1995 و 2014، وبمعدل جندي واحد كل أسبوعين تقريباً.

وعزا التقرير، الذي نشرته صحيفة (صندي ميرور)، ارتفاع حالات الانتحار إلى معاناة الجنود من اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن مشاركتهم في حربي افغانستان والعراق، وتقصير قادة الجيش البريطاني في تأمين الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد عودتهم إلى المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إن القائد السابق للجيش البريطاني الجنرال ديفيد ريتشاردز يقود حملة الآن لتأمين الرعاية الصحية المناسبة للجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة، واتهم وزارة الدفاع البريطانية بإهمال هؤلاء الجنود رغم المخاطرة بحياتهم من أجل بلدهم.

ويؤثّر اضطراب ما بعد الصدمة على الجنود الذين شهدوا أحداثاً مروّعة في العمليات القتالية ويجعلهم يسترجعون الأحداث المؤلمة من خلال الكوابيس وذكريات الماضي، ويشعرون بالعزلة والانفعال السريع، ويعانون من مشاكل النوم والتركيز.

كما يُعتبر اضطراب ما بعد الصدمة أكبر مشكلة في الصحة العقلية تواجه المحاربين القدامى في الجيش البريطاني.

وكان تقرير كشف أن 1600 جندي بريطاني يحتاجون إلى علاج طبي كل عام جراء الإدمان على المشروبات الكحولية.

شام تايمز

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