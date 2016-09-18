مجموعة فوضوية تهرّب لاجئاً سورياً إلى المملكة المتحدة بجواز سفر بريطاني مزوّر

لندن ـ “شام تايمز”: كشفت صحيفة بريطانية أن مجموعة فوضوية من المتطرفين السياسيين قامت بتهريب لاجئ سوري من اليونان إلى المملكة المتحدة على متن رحلة جوية بجواز سفر بريطاني مزوّر.

وقالت (ميل أون صندي) إن اللاجئ السوري البالغ من العمر 18 عاماً يُدعى بشار حبيب تمكن من اجتياز جميع نقاط التفتيش والهجرة في مطار أثينا، باستخدام جواز السفر البريطاني المزوّر الذي زودته به الجماعة الفوضوية (لا حدود) قبل 24 ساعة فقط من توجهه إلى المملكة المتحدة.

واضافت أن (بشار حبيب) طلب اللجوء السياسي في بريطانيا لحظة وصوله إلى مطار ستانستيد القريب من العاصمة لندن، وابلغ ضباط الهجرة بأنه جماعة (لا حدود) زودته بجواز السفر البريطاني المزور.

وتضم جماعة بلا حدود فوضويين بريطانيين اتُهموا باثارة المشاكل في مخيمات اللاجئين بجميع أنحاء أوروبا وتهريبهم إلى المملكة المتحدة، وتصف نفسها بأنها حركة مناهضة للرأسمالية ومؤيد لحرية حركة الأشخاص عبر الحدود.

ونسبت الصحيفة إلى اللاجئ السوري بشار قوله إنه “اشترى تذكرة ذهاب فقط على متن شركة الخطوط الجوية البريطانية (راين إير) وكان يحمل حقيبة يد واحدة لكي لا يثير الشكوك، ويعتزم دراسة الطب في المملكة المتحدة لمساعدة الناس في سوريا”.

ويقيم بشار الآن في نزل بشمال انكلترا، وكان غادر مدينته ديرالزور الواقعة شرق سوريا بعد سيطرة تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش) على مناطق واسعة فيها وتوجه إلى اليونان حيث أقام في معسكر للاجئين لمدة ثلاثة أشهر قبل وصوله إلى بريطانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أنها غيّرت كنية اللاجئ السوري بشار بناء على طلبه لحماية عائلته.

شام تايمز

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