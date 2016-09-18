آلاف المتظاهرين في لندن تأييداً لاستقبال اللاجئين

سار نحو عشرين ألف متظاهر، بحسب الشرطة، بعد ظهر السبت في وسط لندن، مطالبين بسياسة أكثر انفتاحاً على صعيد استقبال اللاجئين، وفق مراسلي “فرانس برس″.

وانطلق المتظاهرون من جادة بارك لين المحاذية لحديقة هايد بارك في وسط المدينة حاملين لافتات كتب عليها “عالم واحد، شعب واحد”، و”الأصدقاء مرحب بهم هنا”، و”متساوون جميعاً”. ثم اتجهوا إلى مقرّ رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي.

وقالت كلير ماري غوغان (47 عاماً)، التي جاءت مع ولديها لـ “فرانس برس″، “أتيت اليوم لأن ولديّ ينامان كل مساء في منزل آمن ومعدتهما غير خاوية، وهذا الأمر يجب أن يكون من حق جميع الأولاد”.

ومع اقترابهم من مسرح بيكاديللي، أطلق المتظاهرون شعارات مثل “دعوا اللاجئين يبقون، فلترحل تيريزا ماي”.

وقالت المتطوعة فيليسيتي روز (33 عاماً) “رسالتي هي حماية إخواننا وأخواتنا الذين جاؤوا من العالم أجمع، أن نسمح لهم بالمجيء وأن نكفّ عن معاقبتهم بسبب المكان الذي يأتون منه ولون بشرتهم”.

ونظّمت التحرك منظمة “التضامن مع اللاجئين” غير الحكومية، بدعم خصوصاً من منظمة العفو الدولية.

وتأتي التظاهرة قبل يومين من اجتماع قادة العالم الاثنين في نيويورك في محاولة لتحسين مصير ملايين المهاجرين واللاجئين وإيجاد حلّ للنزاع السوري في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك 65 مليون مهجر في العالم بينهم 21 مليون لاجىء فرّوا من الاضطهاد والفقر والنزاعات، على غرار الحرب التي خلفت 300 ألف قتيل في سوريا.

ورفضت المملكة المتحدة المشاركة في الحصص الأوروبية لتقاسم اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا، وتعهدت استقبال عشرين ألف سوري على مدى خمسة أعوام يأتون من مخيمات اللاجئين على الحدود السورية.

(AFP)

شام تايمز

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