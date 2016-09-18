” سكايب ” يتيح إرسال رسائل نصية قصيرة من خلال الحاسب

أصدرت شركة “مايكروسوفت” تحديثاً جديداً لتطبيق التراسل خاصتها سكايب Skype لمستخدمي برنامج “ويندوز إنسايدر” وبرنامج “معاينة سكايب”، ويدعم التحديث الموجه لمستخدمي أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة إمكانيات الرسائل النصية.

ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين بارسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة SMS ورسائل الوسائط المتعددة MMS وعرضها والتعامل معها بشكل مباشر من خلال جهاز الحاسب أو الهاتف المحمول العامل بنظام التشغيل “ويندوز 10”.

وتختلف هذه الميزة عن ميزة إرسال الرسائل التقليدية من خلال النسخة المدفوعة من تطبيق “سكايب”، بحيث تقوم الميزة الجديدة بإرسال الرسائل عبر الهاتف عن طريق جهاز الحاسب مثل ميزة “الاستمرارية” Continuityمن “آبل” وPushbullet لنظام “أندرويد.”

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية ، يدعم نظام التشغيل “ويندوز 10” بشكل ضمني تنبيهات الرسائل القصيرة عبر المساعد الصوتي كورتانا Cortana، ولكن تطبيق “سكايب” يسمح بإضافة الوسائط، فضلاً عن عرض المحادثات.

وينبغي على مستخدمي برنامج “ويندوز إنسايدر” الراغبين بتجربة الميزة جعل تطبيق “سكايب” تطبيق المراسلة الافتراضي على أجهزة هواتفهم المحمولة من خلال إعدادات النظام، بينما يجب على مستخدمي أجهزة الحواسيب تشغيل التطبيق وضبط الخيار الخاص بتمكين “سكايب” من القيام بمزامنة الرسائل القصيرة.

وتعمل الشركة على توفير الميزة الجديدة وإتاحتها على نطاق واسع خلال الشهرين المقبلين، ويمكن لمستخدمي التحديث ارسال واستقبال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والمشاركة في الدردشات الجماعية ومشاركة الصور ضمن المحادثات.

شام تايمز

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