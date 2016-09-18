برشلونة يجهز عرضاً ضخماً للتعاقد مع ماركينيوس

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في الظفر بخدمات البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم دفاعاته.

وأفادت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن النادي الكتالوني يريد التعاقد مع المدافع البرازيلي، الحاصل مع المنتخب البرازيلي على الميدالية الذهبية في أوليمبياد ريو دي جانيرو (ريو 2016)، من أجل تحصين دفاعاته على الرغم من الأداء الجيد الذي يقدمه الدولي الشاب صامويل أومتيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة العرض بلغت 60 مليون يورو، على الرغم من الصعوبات التي تحيط بالصفقة في ظل تمسك إدارة النادي الباريسي باللاعب، الذي يمتد تعاقده حتى يونيو/حزيران 2019 ، فضلا عن المدرب الإسباني أوناي إيمري لاسيما بعد رحيل البرازيلي ديفيد لويز إلى تشيلسي هذا الصيف.

ووفقاً لشبكة سوبر الرياضية ، في هذه الحالة، ستكون رغبة اللاعب الشاب (22 عاما) حاسمة في هذا الأمر، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى رغبته الملحة في الرحيل خارج أسوار “حديقة الأمراء”، لاسيما مع تمسك البلاوجرانا به ورغبته في عدم الانتظار للصيف المقبل.

وذكر التقرير أيضا أن اللاعب نفسه اجتمع برئيس النادي، القطري نصار الخليفي، لينقل له رغبته في الرحيل إلى برشلونة.

شام تايمز

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