مصر : توقيف مسافر في مطار القاهرة بسبب ” بدانته “

أوقفت السلطات الأمنية في مطار القاهرة ، مسافراً بعد أن تشاجر مع طاقم الطائرة التي أقلته من المملكة إلى مصر بسبب سخريتهم من بدانته وعدم قدرته على ربط حزام الأمان.

وقالت وسائل إعلام سعودية ومصرية، إن التحقيقات الأولية في الحادثة بينت أن الراكب لم يلتزم بوضع حزام الأمان لأنه يعاني من السمنة المفرطة، وأن تبادلاً للمزاح والسخرية تطور إلى مشاجرة بينه وبين الطاقم.

وطبقاً لما ذكرت شبكة إرم نيوز ، تقدم قائد الطائرة عند وصولها لمطار القاهرة، ببلاغ رسمي لدى سلطات الأمن بالمطار، اتهم فيه الراكب بإثارة الشغب على الطائرة، وتهديد سلامتها والركاب، وسب الطاقم، وتعريض حياة الركاب للخطر.

وتضاربت الأنباء حول جنسية الراكب إن كان سعودياً أم مصرياً، في وقت لم يصدر مطار القاهرة بياناً يوضح فيه تفاصيل الحادثة التي وقعت على متن طائرة تابعة لشركة “طيران نسما” القادمة من مدينة ينبع باتجاه مطار القاهرة.

شام تايمز

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