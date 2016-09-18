ايران تمنع النساء من دخول مقاهي الشيشة

أعلن رئيس رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي الإيرانية، محسن نظري، السبت، عن منع دخول الفتيات إلى المقاهي التي تقدم الشيشة (النرجيلة)، مشيراً إلى أن “السلطات الأمنية ستتخذ إجراءات صارمة ضد الفتيات اللاتي لا يلتزمن بقانون منع تعاطي الشيشة في المقاهي”.

واعتبر محسن نظري في تصريح لوكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية، إن “قضية تدخين النساء للشيشة أصبحت قضية عامة وباتت حالة شاذة داخل المجتمع الإيراني”، مؤكداً أن “هناك لائحة تنص على تأديب النساء اللاتي يخالفن قرار السلطات المعنية بمنع تدخين الشيشة في الأماكن العامة وكذلك المقاهي”.

وحذر رئيس رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي الإيرانية أصحاب المحال التجارية والمطاعم والفنادق من تقديم الشيشة للمسافرين، معتبراً أن ذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشار محسن نظري إلى أن “الهدف من هذه الحملة ضد الشيشة هي أنها أصبحت عنصراً رئيساً في تقويض الصحة العامة وباتت تلوث شبابنا”.

ووفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، بدأت السلطات الإيرانية في مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب البلاد، مطلع الشهر الجاري بإغلاق 500 من المطاعم والمقاهي التي تقدم الشيشة، كخطوة أولى لتطبيقها في باقي المحافظات والمدن الإيرانية.

وفي مطلع حزيران الماضي، أبدى رئيس مركز السلامة في وزارة الصحة الإيرانية خسرو صادق، قلقه من تزايد أعداد تعاطي الشباب للنرجيلة خاصة بين الفتيات، مشيراً إلى أن الفتيات أصبحن أكثر من الرجال في تعاطي النرجيلة.

ويعتبر تدخين النرجيلة، التي تعرف في إيران باسم القليون، من التقاليد المستقرة، كما هو الحال في كثير من دول الشرق الأوسط.

شام تايمز

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