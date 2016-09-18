” الجينز المبلول ” .. آخر صيحات الموضة !

يعد قماش الدنيم “الجينز” أحد أشهر الأقمشة التي ظلت متربعة على عرش الموضة والأكثر استهلاكًا طوال عقود، فلم تكف الرغبة في أي يوم من قبل الجنسين على التهافت على شراء الجينز، وتمكن من الاحتفاظ بقيمته وتواجده دومًا بغض النظر عن الموضة.

وبحسب شبكة إرم نيوز ، دخل الجينز في كثير من صرعات الموضة طوال سنوات، مستغلا تفضيل الناس له على غيره من الأقمشة، فخرج علينا الجينز الضيق والممزق .. الخ.

لكن اليوم يستغل صانعو الموضة نمطًا جديدًا في سراويل الجينز، وهو “الجينز المبلول” حيث يدخل في الجينز لونين أحدهما فاتح والآخر غامق من ذات اللون وبطريقة تجعل كأنما الشخص قد “بلل سرواله”، فهل تجد هذه الموضة بين عشاق الجينز قبولا؟.

شام تايمز

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