ميسي يتفوق على راؤول ويحقق رقمًا قياسيًا فريدًا بالليجا

يواصل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي تسجيل الأرقام القياسية، في مختلف المسابقات التي يشارك فيها خاصة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق الأرجنتيني اليوم رقمًا قياسيًا فريدًا من نوعه مع برشلونة في الدوري الإسباني، وذلك بتسجيله في 34 ملعبًا مختلفًا في مسابقة الليجا، وفقًا لما ورد في موقع “thesportbibl”.

وتشير الإحصائيات إلى أن النجم الأسبق لريال مدريد وقائد المنتخب الإسباني راؤول جونزاليس، كان قد سجل في 33 ملعبًا مختلفًا في الليجا الإسبانية.

وقاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة اليوم للفوز على حساب ليجانيس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل ميسي الهدفين الأول والرابع لفريق خلال المباراة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes