الجولاني: الاتفاق الروسي الامريكي هو اتفاق امني يفضي لاستسلام الفصائل المسلحة .. الولايات المتحدة تحاول أن تفعل الآن في سوريا ما فعلته بالعراق قبل نحو عشرين عاماً

ندد زعيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) أبو محمد الجولاني بالاتفاق الأميركي الروسي الأخير لإرساء هدنة في سوريا, مشيرا الى ان هذا الاتفاق هو اتفاق أمني عسكري يفضي إلى إستسلام الفصائل السورية .

واتهم الجولاني, في مقابلة خاصة مع الجزيرة بثت ليل السبت, الولايات المتحدة وروسيا والمبعوثَ الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا بالتواطؤ مع النظام السوري.

واتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على هدنة في سوريا دخلت حيز التنفيذ, الاثنين أول أيام عيد الأضحى, وبموجب هذه الاتفاقات، تستمر الهدنة 48 ساعة، على أن يتم تمديدها خمسة أيام أخرى, وتشمل المرحلة التالية البدء بالتنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم “داعش” وجبهة فتح الشام , وذلك بالتزامن مع تعليق نشاط الطيران السوري فيها.

وقال الجولاني إن “هناك مخططاً واضحاً لهؤلاء، هدفه استسلام الفصائل المسلحة التي تقاتل النظام السوري.

وقال الجولاني إن أهل السنة في سوريا في حالة ضياع ودفاع عن النفس أمام ما سماه المشروع الايراني وحلفائها.

وحذر من مغبة نجاح هذا المشروع على أهل السنة في المنطقة بأسرها، مضيفا أن الولايات المتحدة تحاول أن تفعل الآن في سوريا ما فعلته في العراق قبل نحو عشرين عاماً.

وشدد الجولاني على “أهمية اندماج ووحدة الفصائل السورية”، داعياً إلى “إنشاء كيان موحد في سوريا يمثل من وصفهم بأهل السنة، ويدافع عنهم عسكرياً وسياسياً”

وحول بيان فصائل الجيش الحر الرافضة لاستهداف طائرات التحالف جبهة فتح الشام، أشار الجولاني إلى أن الفصائل تعرف جيداً المآلات التي ستجري على الساحة بعد استهداف الجبهة، ونشكر جميع الفصائل على مواقفها.

واعتبر قائد جبهة “فتح الشام”، إن أمريكا تصر على استهدافنا رغم اتخاذنا عدة إجراءات مثل فك الارتباط عن القاعدة، ولكن إصرارها يأتي كون الجبهة قوة فاعلة في الساحة وتقف عائقاً أمام المشروع الذي يقضي إلى استسلام أهل الشام، فهذا سبب استهدافنا، وأي فصيل يقوم بهذا الدور مستقبلاً سيلقى نفس المصير.

وبخصوص استهداف طائرات حربية قائد جيش الفتح “أبو عمر سراقب”، أشار الجولاني، إلى أن الغارات استهدفت غرفة عمليات فك الحصار عن حلب وليس عمر سراقب، فالقضية هي إطباق الحصار على حلب، مبيناً أن التحقيقات الأولية أشارات إلى أن طائرات التحالف هم من قاموا بهذا العمل.

يذكر أن زعيم تنظيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني، أعلن تموز الماضي، عن وقف العمل باسم “جبهة النصرة” وتشكيل “جبهة فتح الشام”، منوهاً أن التشكيل الجديد “يسعى للعمل على اقامة دين الله والتوحد مع الفصائل الأخرى لرص الصفوف وتحرير ارض الشام والقضاء على النظام”.

شام تايمز

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