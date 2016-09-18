قتيل و5 جرحى في قصف اسرائيلي استهدف نقطة عسكرية في القنيطرة

قتل شخص وأصيب 5 آخرين يوم السبت، في قصف للطيران الاسرائيلي استهدف نقطة عسكرية تابعة لفوج الجولان في “الدفاع الوطني” في محافظة القنيطرة.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية، أن “إسرائيل قصفت موقعا في محيط بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة”، مضيفة “أن الجماعات المسلحة التي تتبع لـ”جبهة النصرة” المنتشرة في بعض مناطق ريف القنيطرة، تتلقى الدعم الاستخباراتي والتسليح من كيان الاحتلال الإسرائيلي”.

وأعلن الجيش الاسرائيلي يوقت سابق من يوم السبت، أن نظام القبة الحديدية اعترض ودمر صاروخا اطلق من سوريا على هضبة الجولان.

وأعلن الجيش النظامي, مؤخرا، عن اسقاط طائرتين إسرائيليتين بعد هجوم نفذه سلاح الجو الإسرائيلي على أحد مواقعه العسكرية في ريف القنيطرة, الأمر الذي نفته إسرائيل.

ووجهت إسرائيل في الفترة الأخيرة ضربات عدة على مواقع للجيش النظامي في ريف القنيطرة، وذلك رداً على سقوط قذيفة على هضبة الجولان المحتلة مصدرها الجانب السوري.

وسبق للجيش الإسرائيلي استهداف العديد من مواقع القوات النظامية و”حزب الله” اللبناني، في حين كان يكتفي الأخيران بالاحتفاظ بحق الرد.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي كانت سيطرت على معبر القنيطرة قبل عام ونصف، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

شام تايمز

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